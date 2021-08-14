Машину станет заправлять дешевле: Минэкономики обнародовало новые предельные цены

Предельная цена на бензин упала на 19 копеек, а на дизель - на 60 копеек.
Министерство экономики Украины обнародовало новые расчетные цены средней стоимости автомобильного топлива, исходя из которой АЗС смогут устанавливать свою наценку.
Таким образом предельная цена на бензин упала на 19 копеек, а на дизель - на 60 копеек.
Об этом говорится на сайте профильного ведомства.
Отныне цена литра бензина снижена с 26,86 гривны до 26,67 гривны, а дизельного топлива - с 22,24 гривны до 21,64 гривны за литр.
Что известно о госрегулировании цен:
14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо продолжительностью до окончания карантина. В документе говорится, об установленных уровнях торговой надбавки к средней цене дизельного топлива, которые не должны превышать семи грн за литр дизеля и пяти гривен за литр бензина.
Кроме этого, согласно постановлению все расчеты должен осуществлять "Нафтогаз Украины" и предоставлять их Министерству экономики не позже 3 числа каждого месяца. Минэкономики, в свою очередь, должно публиковать новые цены до 5 числа каждого месяца.