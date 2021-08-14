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Машину станет заправлять дешевле: Минэкономики обнародовало новые предельные цены

14 августа 2021, 18:14

Предельная цена на бензин упала на 19 копеек, а на дизель - на 60 копеек.

АЗС, бензин, топливо
Топливо для автомобилей подешевеет / УНИАН

Министерство экономики Украины обнародовало новые расчетные цены средней стоимости автомобильного топлива, исходя из которой АЗС смогут устанавливать свою наценку.

Таким образом предельная цена на бензин упала на 19 копеек, а на дизель - на 60 копеек.

Об этом говорится на сайте профильного ведомства.

Отныне цена литра бензина снижена с 26,86 гривны до 26,67 гривны, а дизельного топлива - с 22,24 гривны до 21,64 гривны за литр.

Что известно о госрегулировании цен:

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо продолжительностью до окончания карантина. В документе говорится, об установленных уровнях торговой надбавки к средней цене дизельного топлива, которые не должны превышать семи грн за литр дизеля и пяти гривен за литр бензина.

Кроме этого, согласно постановлению все расчеты должен осуществлять "Нафтогаз Украины" и предоставлять их Министерству экономики не позже 3 числа каждого месяца. Минэкономики, в свою очередь, должно публиковать новые цены до 5 числа каждого месяца.

АЗС дизтопливо новости Украины
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