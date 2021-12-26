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Минимальную пенсию поднимут до 7800: Шмыгаль рассказал, кого из украинцев коснется

26 декабря 2021, 10:40
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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 1 января следующего года минимальная пенсионная выплата будет установлено на уровне не меньше 7,8 тысячи гривен.

Деньги, пенсия
Шмыгаль рассказал, кого из украинцев коснется повышение пенсии / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, кому государство повысит минимальную пенсию уже в начале 2022 года. Такую информацию он озвучил в рамках "Часа вопросов правительства" в Верховной Раде.

По словам Шмыгаля, с 1 января следующего года минимальная пенсионная выплата на уровне не меньше 7,8 тысячи гривен устанавливается каждому из нетрудоспособных родителей, супруге (супругу) военнослужащих, которые погибли в зоне проведения АТО/ООС.

При этом он подчеркнул, что повышенную пенсионную помощь со следующего года получат более двух тысяч человек, чьи родственники погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов. К тому же, адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли такие выплаты другие члены семьи.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что обязанностью государства является защита людей, чьи родные погибли, защищая независимость и суверенитет Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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