На фоне обострения на Донбассе украинским военным поднимут зарплаты: сколько будут получать

Вооруженные силы Украины получать повышение к зарплате на 30%.
С 1 марта 2022 года зарплаты военных в Украине буду повышены на 30%.
Как предупредил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, на текущей неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, а в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты о повышении зарплат военных на 30%.
Премьер-министр также отметил, что после голосования бюджет Министерства обороны для нужд Вооруженных сил будет увеличен почти на 12 млрд гривен.
Премьер выразил надежду, что Верховная Рада быстро поддержит законопроекты о повышении зарплат военнослужащих на 30%.
Зарплаты военным с 1 марта вырастут следующим образом:
- Вооруженные силы Украины - повышение на 30%
- Нацгвардия и Госпогранслужба - до 20% с начала 2022 года
Резкое обострение на Донбассе
В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.
Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.
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