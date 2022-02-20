На фоне обострения на Донбассе украинским военным поднимут зарплаты: сколько будут получать

Зарплаты военным / pixabay, Офис президента

С 1 марта 2022 года зарплаты военных в Украине буду повышены на 30%.

Как предупредил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, на текущей неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, а в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты о повышении зарплат военных на 30%.

Премьер-министр также отметил, что после голосования бюджет Министерства обороны для нужд Вооруженных сил будет увеличен почти на 12 млрд гривен.

Премьер выразил надежду, что Верховная Рада быстро поддержит законопроекты о повышении зарплат военнослужащих на 30%.

Зарплаты военным с 1 марта вырастут следующим образом:

Вооруженные силы Украины - повышение на 30%

Нацгвардия и Госпогранслужба - до 20% с начала 2022 года

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

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Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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