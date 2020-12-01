Нардеп Третьякова усомнилась в том, что ФЛП платят налоги

Нардеп сомневается, что ФЛП платят налоги / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа и глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики​, Галина Третьякова считает, что из законопроекта о поддержке предпринимателей президента Зеленского нельзя убирать норму, по которой 8 тысяч гривен могут получить только работники, за которых полностью уплачен Единый социальный взнос.

Об этом она заявила на заседании комитета, на котором рассматривали законопроект Владимира Зеленского.

На заседании возникла дискуссия о том, нужно ли убрать норму, по которой претендовать на помощь не смогут работники, за которых не полностью уплатили Единый социальный взнос (ЕСВ). Третьякова выступила за сохранение нормы, отметив, что это должен быть стимул для работников давить на работодателя, чтобы тот оплатил ЕСВ.

"Это справедливо: если ты платишь налоги, ты получаешь помощь, если ты не платишь, то извиняюсь", - отметила она.

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В качестве примера такой системы она привела Германию, где, по ее словам, государство платит тем, кто уплатил налоги.

"В Германии, например, заплатил 9 тысяч евро налогов в год - получили 5 или 6. Даже не 100-процентно уплаченный размер налогов они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов в год 8 тысяч гривен. Хочу посмотреть, честно", - отметила депутат.

Экономист Андрей Блинов в Facebook дал оценку словам Галины Третьяковой.

Он отмечает, что только за 2019 год в Украине один предприниматель заплатил в среднем 13 210 гривен налогов в год.

"Количество активных ФЛП падало в 2020 году только в мае и октябре. Сейчас таких предпринимателей насчитывается 1,911 млн чел", - отметил Блинов.

Экономист добавил, что последний раз обвальное сокращение числа частных предпринимателей было в начале 2017 года, когда правительство ввело уплату обязательную уплату единого социального взноса даже для спящих ФЛП.

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