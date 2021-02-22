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Названы города, где в первую очередь запустят Сити-экспрессы

22 февраля 2021, 13:28
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Как пояснил президент Владимир Зеленский, проект запускают, чтобы преодолеть проблему с трафиком в крупных городах.

Сити-экспрессы запустят в Киеве, Харькове и Днепре
Сити-экспрессы запустят в Киеве, Харькове и Днепре / УНИАН

Власти обещают запустить в Украине проект пригородного железнодорожного сообщения Сити-экспресс. Первыми городами, где появится новы вид транспорта, станут Киев, Харьков и Днепр.

Как пояснил президент Владимир Зеленский на форуме Украина 30, проект запускают, чтобы преодолеть проблему с трафиком в крупных городах.

По его словам, в Днепре и Харькове уже ведется работа по разработке концепции, а в Киеве реализация проекта вышла на этап переговоров с потенциальными партнерами.

Кроме того, власти ищут инвесторов для дальнейшего развертывания производства подвижного состава для железных дорог в Украине, добавил Зеленский.

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новости Киева новости Днепра новости Харькова транспорт Владимир Зеленский новости Украины
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