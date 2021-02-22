Названы города, где в первую очередь запустят Сити-экспрессы

Как пояснил президент Владимир Зеленский, проект запускают, чтобы преодолеть проблему с трафиком в крупных городах.
Власти обещают запустить в Украине проект пригородного железнодорожного сообщения Сити-экспресс. Первыми городами, где появится новы вид транспорта, станут Киев, Харьков и Днепр.
Как пояснил президент Владимир Зеленский на форуме Украина 30, проект запускают, чтобы преодолеть проблему с трафиком в крупных городах.
По его словам, в Днепре и Харькове уже ведется работа по разработке концепции, а в Киеве реализация проекта вышла на этап переговоров с потенциальными партнерами.
Кроме того, власти ищут инвесторов для дальнейшего развертывания производства подвижного состава для железных дорог в Украине, добавил Зеленский.
Новости транспорта:
- Взлетели цены на проезд в маршрутках из пригорода в Киев. Перевозчики объясняют увеличение стоимости проезда подорожанием горюче-смазочных материалов, запасных частей и ремонтных работ.
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- В Укрзализныце придумали, как упростить покупку билетов для пассажиров. Кроме обычных электронных билетов через мобильное приложение можно будет приобрести также проездные документы для льготных категорий пассажиров.
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Автор: Диана Беловодская