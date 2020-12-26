Новогодний "подарок": украинцев ждет новое подорожание газа

В Украине снова подорожал газ для бытовых потребителей / УНИАН

Входящая в группу Нафтогаз газоснабжающая компания Нафтогаз Украины установила цену на природный газ для бытовых потребителей на январь 2021 года.

Соответствющая информация размещена на официальном сайте ГСК Нафтогаз Украины.

Стоимость газа для бытовых клиентов Нафтогаз Украины в январе 2021 года составит 7,22 гривен за кубометр с учетом НДС.

Обратим внимание, что цена газа Нафтогаз Украины на январь 2021 года на 14% выше цены (6,33 грн), по сравнению с декабрем 2020 года.

Отметим, что в эту сумму не входит стоимости распределения (доставки) газа потребителям.

Напомним, ранее в НКРЭКУ одобрили существенное увеличение тарифов на распределение газа с января 2021 года.

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