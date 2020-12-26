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Новогодний "подарок": украинцев ждет новое подорожание газа

26 декабря 2020, 21:43
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Стоимость газа для бытовых потребителей возрастет.

конфорка,газ
В Украине снова подорожал газ для бытовых потребителей / УНИАН

Входящая в группу Нафтогаз газоснабжающая компания Нафтогаз Украины установила цену на природный газ для бытовых потребителей на январь 2021 года.

Соответствющая информация размещена на официальном сайте ГСК Нафтогаз Украины.

Стоимость газа для бытовых клиентов Нафтогаз Украины в январе 2021 года составит 7,22 гривен за кубометр с учетом НДС.

Обратим внимание, что цена газа Нафтогаз Украины на январь 2021 года на 14% выше цены (6,33 грн), по сравнению с декабрем 2020 года.

Отметим, что в эту сумму не входит стоимости распределения (доставки) газа потребителям.

Напомним, ранее в НКРЭКУ одобрили существенное увеличение тарифов на распределение газа с января 2021 года.

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Рост цен на газ: что было ранее

  • Напомним, средняя стоимость газа в Украине для населения в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 24%, с 5,77 грн до 7,16 грн за куб. м.
  • С января 2020 года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.
  • Платежку за транспортировку газа получили в том числе потребители, которые не пользуются газом в домохозяйстве, а также новые потребители.
  • 24 декабря 2019 года НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределяющих компаний Украины в течение первого полугодия 2020 года - от 30% до 2,5 раза в зависимости от компании.
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