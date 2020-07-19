"Придется ответить": Кадыров снова вспомнил об извинениях Зеленского

Кадыров требует новых извинений от Зеленского / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров требует от президента Владимира Зеленского подтверждения извинений, которые он ранее озвучивал за насмешки в программе 95 Квартала.

Кадыров 18 июля опубликовал в Telegram ролик 2018 года, где украинский лидер в интервью журналисту Дмитрию Гордону говорит об извинениях.

"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!" - написал чеченский лидер.

Читайте такжеСМИ рассказали, кто заразил Кадырова коронавирусомКадыров обвинил Зеленского во лжи. Он заявил, что глава государства обещал закончить войну на Донбассе, но продолжает стратегию своего предшественника Петра Порошенко.

Глава Чечени заявил, что украинский президент должен сделать первый шаг и позвонить Владимиру Путину. Конфликт на Донбассе он назвал "гражданским".

Напомним, ранее российские журналисты сообщали, что Рамзан Кадыров заразился коронавирусом и пребывает в тяжелом состоянии. Предполагалось, что заразиться он мог от Валида Абдурешидова – чеченского чиновника, которого он навещал в больнице несколько недель назад.

Позднее спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявлял, что Рамзан Кадыров не болен китайским коронавирусом (Covid-19) и нет никаких поводов для беспокойства.