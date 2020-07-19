УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

"Придется ответить": Кадыров снова вспомнил об извинениях Зеленского

Чеченский лидер неожиданно вспомнил о видео 2018 года.

19 июля 2020, 02:09
Кадыров,
Кадыров требует новых извинений от Зеленского / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров требует от президента Владимира Зеленского подтверждения извинений, которые он ранее озвучивал за насмешки в программе 95 Квартала.

Кадыров 18 июля опубликовал в Telegram ролик 2018 года, где украинский лидер в интервью журналисту Дмитрию Гордону говорит об извинениях.

"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!" - написал чеченский лидер.

Читайте такжеСМИ рассказали, кто заразил Кадырова коронавирусомКадыров обвинил Зеленского во лжи. Он заявил, что глава государства обещал закончить войну на Донбассе, но продолжает стратегию своего предшественника Петра Порошенко.

Глава Чечени заявил, что украинский президент должен сделать первый шаг и позвонить Владимиру Путину. Конфликт на Донбассе он назвал "гражданским".

Напомним, ранее российские журналисты сообщали, что Рамзан Кадыров заразился коронавирусом и пребывает в тяжелом состоянии. Предполагалось, что заразиться он мог от Валида Абдурешидова – чеченского чиновника, которого он навещал в больнице несколько недель назад.

Позднее спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявлял, что Рамзан Кадыров не болен китайским коронавирусом (Covid-19) и нет никаких поводов для беспокойства.

Рамзан Кадыров Зеленский новости Владимир Зеленский новости Украины и мира новости России
Сейчас вы просматриваете новость ««Придется ответить»: Кадыров снова вспомнил об извинениях Зеленского». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

02:57
Опасные инфекции в водоемах: Ляшко рассказал, как уберечься от вирусов на отдыхе
02:19
40 млн в бюджет: в Ровенской области продают разрешения на добычу янтаря
02:09
"Придется ответить": Кадыров снова вспомнил об извинениях Зеленского Видео
01:45
Резкая вспышка COVID-19 в Каталонии: более 7,5 млн людей заставят сидеть дома 2 недели
01:45
Кличко рассказал о состоянии здоровья пострадавшего при взрыве на Шулявской
01:09
Лед тронулся: Иран передал Франции "черные ящики" сбитого Боинга МАУ Видео
00:37
В Минздраве рассказали, когда в Украине ждать вакцину от COVID-19 Видео
00:19
День металлурга 2020: какой сегодня праздник 19 июля, приметы, именины Видео
18 июля, суббота
23:58
ЕС выступил против любых санкций США за Северный поток-2
23:42
Тренер фигуристки Александровской рассказал о причинах ее самоубийства
23:17
Пожар в соборе XV века во Франции удалось потушить Видео
22:45
В материале Reuters расхвалили российские войска в Крыму
22:28
Облачно и без осадков: синоптики обновили прогноз на завтра
22:00
″Грянет битва - для Земли последний бой″: рецензия на комикс Тайное вторжение
21:59
"Я устал, я ухожу": досидит ли Зеленский до конца каденции
21:47
В Днепре женщину зверски избили за место в маршрутке: шокирующее видео Видео
21:31
Коронавирус в мире 18 июля взял две новые высоты Видео
21:02
Штрафы за пьяную езду: можно ли пить безалкогольное пиво за рулем
20:46
Все для ветеранов: у Зеленского озвучили планы на День независимости
20:32
Людей прогоняют с пляжа: подробности подъема танкера Делфи
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять