Нужно будет экономить: цены на хлеб в Украине резко взвинтят

Эксперты также прогнозируют снижение урожайности в 2023 году.

Цены на хлеб / pixabay

Цены на хлеб в Украине могут взлететь уже в ближайшее время. В 2023 году прогнозируется рост стоимости сельскохозяйственной продукции.

Как отмечает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин, из-за смены посевных площадей ожидается, что структура урожая 2023 будет существенно отличаться от прошлых показателей.

"По предварительным оценкам, посевные площади под зерновыми культурами в 2023 году будут составлять 8,7 миллиона гектаров, что на 22% меньше показателя 2022 года. При этом посевные площади под масличными прогнозируются на уровне 9,7 миллиона гектаров, что на 32% превышает показатель 2022", - отметила Литвин, пишет Апостроф.

Эксперты также прогнозируют снижение урожайности в 2023 году из-за того, что фермеры вынуждены экономить и вносить на 50-60% меньше удобрений.

"В итоге прогнозируется, что общий урожай зерна в 2023 году может составить 34 миллиона тонн, что на 37% меньше показателя 2022 года. Масличных культур ожидается 19,3 миллиона тонн – на 13% больше показателя 2022 года", – продолжила Литвин.

Литвин отмечает, что в 2023 году возможен рост стоимости сельскохозяйственной продукции.

Конечную цену специалистам сложно прогнозировать, поскольку она зависит от нескольких факторов. В частности, на стоимость продукции будут влиять логистические проблемы.

Что будет с ценой на хлеб

Из-за ограничения энергоснабжения мукомолы не могут организовать процессы подготовки и помола зерна, а также производства муки.

Сырье дорожает, как и себестоимость производства муки из-за использования генераторов. Все это сказывается на конечной стоимости хлеба и объемах производства.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Ранее эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.