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Отберут половину пенсии: в ПФУ рассказали, кто может лишиться части выплат

24 сентября 2020, 10:35

Забрать часть пенсии можно по решению суда.

Пенсии в Украине 2020 - у кого могут забрать 50% пенсии
Пенсии в Украине 2020 - у кого могут забрать 50% пенсии / 2000.ua

У украинца можно забрать половину его пенсии. Закон это разрешает, если речь идет о выплатах алиментов, возмещении вреда в пользу иного лица и ряде других случаев.

Забрать часть пенсии – но не более 50% – можно лишь по решению суда, объясняет официальное издание ПФУ Пенсионный курьер у себя в Facebook.

Например, в соответствии со статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с пенсии можно удерживать часть суммы на:

  • содержание членов семьи (алименты),
  • возмещение вреда, если пенсионер нанес кому-то увечье или иным образом повредил здоровье (в том числе в связи со смертью пострадавшего),
  • возврат переплаченных сумм заработной платы в случаях, что предусмотрены законом.

Из всех других видов взысканий удерживать разрешается не более 20% от пенсии.

В то время, напомнили в ПФУ, в новый проект госбюджета на 2021 год заложен рост минимальной зарплаты до 6500 грн и три повышения пенсии в течение года.

Пенсии в Украине – последние новости

  • В 2021 году Кабмин планирует индексацию пенсий и доплаты для пенсионеров в возрасте 75+. Кроме того, в экспериментальном режиме начнется внедрение накопительной пенсионной системы.
  • В июле в Минсоцполитики заявляли: если правительству удастся установить повышение минимальной зарплаты, то в январе 2021 года минимальная пенсия для украинцев в возрасте 60-65 лет, у которых 30-35 лет стажа, будет составлять 2400 гривен. В июле данная категория украинцев сможет рассчитывать на пенсию в размере 2600 гривен.

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