Отберут половину пенсии: в ПФУ рассказали, кто может лишиться части выплат

Пенсии в Украине 2020 - у кого могут забрать 50% пенсии / 2000.ua

У украинца можно забрать половину его пенсии. Закон это разрешает, если речь идет о выплатах алиментов, возмещении вреда в пользу иного лица и ряде других случаев.

Забрать часть пенсии – но не более 50% – можно лишь по решению суда, объясняет официальное издание ПФУ Пенсионный курьер у себя в Facebook.

Например, в соответствии со статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с пенсии можно удерживать часть суммы на:

содержание членов семьи (алименты),

возмещение вреда, если пенсионер нанес кому-то увечье или иным образом повредил здоровье (в том числе в связи со смертью пострадавшего),

возврат переплаченных сумм заработной платы в случаях, что предусмотрены законом.

Из всех других видов взысканий удерживать разрешается не более 20% от пенсии.

В то время, напомнили в ПФУ, в новый проект госбюджета на 2021 год заложен рост минимальной зарплаты до 6500 грн и три повышения пенсии в течение года.

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