Отберут половину пенсии: в ПФУ рассказали, кто может лишиться части выплат

Забрать часть пенсии можно по решению суда.
У украинца можно забрать половину его пенсии. Закон это разрешает, если речь идет о выплатах алиментов, возмещении вреда в пользу иного лица и ряде других случаев.
Забрать часть пенсии – но не более 50% – можно лишь по решению суда, объясняет официальное издание ПФУ Пенсионный курьер у себя в Facebook.
Например, в соответствии со статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с пенсии можно удерживать часть суммы на:
- содержание членов семьи (алименты),
- возмещение вреда, если пенсионер нанес кому-то увечье или иным образом повредил здоровье (в том числе в связи со смертью пострадавшего),
- возврат переплаченных сумм заработной платы в случаях, что предусмотрены законом.
Из всех других видов взысканий удерживать разрешается не более 20% от пенсии.
В то время, напомнили в ПФУ, в новый проект госбюджета на 2021 год заложен рост минимальной зарплаты до 6500 грн и три повышения пенсии в течение года.
Пенсии в Украине – последние новости
- В 2021 году Кабмин планирует индексацию пенсий и доплаты для пенсионеров в возрасте 75+. Кроме того, в экспериментальном режиме начнется внедрение накопительной пенсионной системы.
- В июле в Минсоцполитики заявляли: если правительству удастся установить повышение минимальной зарплаты, то в январе 2021 года минимальная пенсия для украинцев в возрасте 60-65 лет, у которых 30-35 лет стажа, будет составлять 2400 гривен. В июле данная категория украинцев сможет рассчитывать на пенсию в размере 2600 гривен.
Автор: Диана Беловодская