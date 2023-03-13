Пенсионный фонд запустил тотальные проверки: кто рискует остаться без выплат

В Украине набрало законную силу постановление украинского Кабмина, которое регламентирует порядок поведения проверок Пенсионным фондом.

Пенсионный фонд запустил процесс массовых проверок / коллаж фото УНИАН

В Украине набрало законную силу постановление украинского правительства по утверждению "Порядка проведения проверок обоснованности выдачи и продления листов нетрудоспособности". Об этом сообщили представители Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Согласно новым документам, проверку законности выдачи больничных листов теперь будут осуществлять сотрудники Пенсионного фонда и/либо уполномоченные врачи, перечень которых утверждается правлением ПФУ.

Как говорят чиновники, в минувшем году, чтобы предотвращать нецелевое использование денежных средств, специалисты Фонда соцстраха проверили 380 904 листка нетрудоспособности — было проведено 158 плановых и 1 832 внеплановых проверок учреждений здравоохранения, а также проверено 1 936 страхователей.

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По данным сотрудников ПФУ, благодаря проведенной работе удалось предотвратить выплаты по необоснованно выданным либо продленным больничным на сумму более 3,6 млн гривен.

Напомним, в Украине с 1 октября 2021 года больничные листы оформляются исключительно онлайн. Для того, чтобы открыть больничный лист, пациент обязательно должен посетить семейного врача, а вот закрыть его можно будет автоматически в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось о том, что в Украине подняли военные пенсии. Изменения затронули почти полмиллиона украинских граждан. По предварительным данным, в среднем размер повышения составил 787 гривен.

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