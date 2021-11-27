Перед новым годом в Украине взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего

Перед Новым годом 2022 в Украине подорожают овощи и мясо / УНИАН

Перед новогодними праздниками на украинских рынках и магазинах традиционно подорожают продукты. В среднем цены вырастут примерно на 20%.

Особенно подорожание коснется овощей и мяса, говорится в программе Сніданок з 1+1.

Эксперты прогнозируют, что цены поднимутся на 16-20%. В частности, стоимость лука будет в 2,5 раза больше по сравнению с декабрем прошлого года. Также на 20% подорожают помидоры, перец и огурцы. На 10% подпрыгнет цена на морковь, свеклу и капусту.

Как сообщал Главред, в Украине стали резко расти цены на продукт из "борщевого набора". Фермеры повышают стоимость свеклы. Сейчас корнеплод стоит в среднем в 3,3 раза дороже, чем в конце ноября 2020-го года.

Читайте такжеВо сколько обойдется новогодний стол 2022: цена удивитВ среднем, за неделю цены на столовую свеклу выросли в полтора раза. И сегодня украинские фермеры готовы отгружать данный корнеплод не дешевле 9-12 грн/кг.

При этом на украинских рынках и в магазинах подешевел картофель. По данным экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса, в ноябре 2021 картофель подешевел на 20% и в среднем стоит шесть гривен за килограмм.

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