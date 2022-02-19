"Помидоры за 79 грн, бананы за 31 грн": эксперты объяснили, почему дорожают фрукты и овощи

Эксперты объяснили, почему дорожают фрукты и овощи/ ua.depositphotos.com

В Украине за последние недели в значительной степени подорожали (на 29%) помидоры и говядина. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

"В зимний период помидоры на полки супермаркетов поступают как от украинских тепличников, так и из Турции. Цены на помидоры (79,82 грн/кг в среднем) от украинских производителей повышаются из-за роста себестоимости производства данного овоща. В последние месяцы существенно возросла стоимость энергоресурсов, необходимых для обогрева теплиц. В то же время и по той же причине растет цена помидоров в Турции, которая является основным поставщиком овощей в Украину (в зимний период теплицы в Турции частично отапливается). Кроме того, отрицательно на цену повлияли частичная девальвация гривны. Совокупность этих факторов и привела к такому росту цен на помидоры", - объясняют аналитики организации.

Кроме того, выросли в цене бананы, которые в конце зимы всегда едва ли не главный фрукт на полках супермаркетов. За две последние недели цена на них увеличилась на 7%. И сейчас бананы стоят около 31,70 гривен за килограмм.

Эксперты говорят, что бананы подорожали, поскольку полностью отсутствуют доступные по цене им аналоги (лишь яблоки и цитрусовые), а также из-за падения курса гривны (поскольку бананы в Украине импортируемый товар).

Читайте такжеС начала года в Украине резко подорожали овощи и говядина

Реклама

Цены на продукты в Украине:

В Украине рекордно поднялись цены на продукты. Некоторые подорожали на 20-30%.

В частности, огурцы уже стоят по 90 грн/кг, томаты по 50-60 грн/кг, свекла по 15 грн/кг, белокочанная капуста по 20 грн/кг, морковь и лук по 13 грн/кг.

В Госстате подсчитали, что за год овощи подорожали в 2,5 раза.

Другие новости: