Шмыгаль анонсировал массовую приватизацию: стало известно, сколько заработает Украина

Украина планирует получить в рамках приватизации 1 млрд долларов - Шмыгаль / УНИАН

В ближайшие несколько лет в Украине пройдет волна приватизации государственных предприятий. В результате серии сделок государственный бюджет намерен привлечь 1 миллиард долларов.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 29 июля.

По словам чиновника, у властей высокие ожидания от возможного проведения ряда сделок с бизнесом.

"У нас также большие ожидания от большой приватизации, которая должна в ближайшие годы принести в бюджет около 1 млрд долл.", - сказал премьер.

Всего государство владеет 3600 предприятиями.Читайте такжеКоболев: Приватизация Нафтогаза – простой способ снять дискуссию о зарплатах

Добавим, в октябре прошлого года президент Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену списка запрещенных для продажи государственных предприятий.

В ОП тогда заявили, что государство планирует отдать на приватизацию санаторий Конча-Заспа, комплекс Пуща-Водица и гостиницу Украина.

Ранее на аукционе была продана столичная гостиница Днепр. Государство смогло выручить 1 миллиард 111 миллионов гривен. Покупателем стала фирма Смартленд, бенефициаров которой связывают с игорным бизнесом.

Напомним, в феврале Кабмин предложил парламентариям проголосовать за закон, включающий возможность приватизации ряда стратегических государственных предприятий.