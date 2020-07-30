Шмыгаль анонсировал массовую приватизацию: стало известно, сколько заработает Украина

Государство владеет контрольным пакетом акций 3 600 предприятий.
В ближайшие несколько лет в Украине пройдет волна приватизации государственных предприятий. В результате серии сделок государственный бюджет намерен привлечь 1 миллиард долларов.
Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 29 июля.
По словам чиновника, у властей высокие ожидания от возможного проведения ряда сделок с бизнесом.
"У нас также большие ожидания от большой приватизации, которая должна в ближайшие годы принести в бюджет около 1 млрд долл.", - сказал премьер.
Всего государство владеет 3600 предприятиями.Читайте такжеКоболев: Приватизация Нафтогаза – простой способ снять дискуссию о зарплатах
Добавим, в октябре прошлого года президент Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену списка запрещенных для продажи государственных предприятий.
В ОП тогда заявили, что государство планирует отдать на приватизацию санаторий Конча-Заспа, комплекс Пуща-Водица и гостиницу Украина.
Ранее на аукционе была продана столичная гостиница Днепр. Государство смогло выручить 1 миллиард 111 миллионов гривен. Покупателем стала фирма Смартленд, бенефициаров которой связывают с игорным бизнесом.
Напомним, в феврале Кабмин предложил парламентариям проголосовать за закон, включающий возможность приватизации ряда стратегических государственных предприятий.