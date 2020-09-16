России грозит потеря украинского рынка картофеля

В Украине обсуждали вопрос запрета импорта картофеля из РФ, поделился замминистра.
Заместитель главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщил, что обсуждался вопрос запрета поставок в нашу страну картофеля из Российской Федерации.
Вопрос запрета импорта картофеля из России обсуждали во время заседания рабочей группы по развитию картофелеводства, поделился замминистра на своей странице в Facebook.
По его словам, поставки картофеля из РФ в Украину могут запретить для поддержки отечественной переработки корнеплода.
"...провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства – обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, внедрение государственной поддержки переработки – некоторые из инструментов будут применены", – поделился Высоцкий.
- Напомним, в 2019 году Украина увеличила импорт картофеля в 43 раза – количество ввезенного корнеплода достигло рекордной отметки в 250 тысяч тонн. Больше всего картофеля было ввезено в нашу страну из России.
- В Госстате Украины сообщали, что в 2019-м в Украине урожай картофеля превысил отметку в 20 млн тонн.