России грозит потеря украинского рынка картофеля

Россия может потерять украинский рынок картофеля, сообщили в Кабмине / rg.ru

Заместитель главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщил, что обсуждался вопрос запрета поставок в нашу страну картофеля из Российской Федерации.

Вопрос запрета импорта картофеля из России обсуждали во время заседания рабочей группы по развитию картофелеводства, поделился замминистра на своей странице в Facebook.

По его словам, поставки картофеля из РФ в Украину могут запретить для поддержки отечественной переработки корнеплода.

"...провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства – обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, внедрение государственной поддержки переработки – некоторые из инструментов будут применены", – поделился Высоцкий.

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