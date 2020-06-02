УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Кабмине украинцам объяснили, как вернуть снятую субсидию

2 июня 2020, 11:35

Замруководителя Минсоцполитики Украины Виталий Музыченко дал несколько советов для тех украинцев, которые лишились субсидии на услуги ЖКХ.

Пенсионерка, субсидии
Пенсионерка, субсидии / УНИАН

Чиновники из украинского правительства, которые публично обещали жителям страны на время коронавирусного карантина не прекращать предоставление субсидий на жилищно-коммунальные услуги, объяснили ‒ что нужно делать в том случае, если людей лишили государственной помощи по ошибке и если по причине санитарных ограничений они не могут попасть в органы соцзащиты.

В эфире программы Сніданок з 1+1 заместитель руководителя Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко рассказал ‒ если нет возможности попасть на личный прием, то пакет необходимых для субсидии документов нужно направлять по почте.

Читайте такжеВ Минсоцполитики рассказали, как именно украинцам начисляют субсидии"Обратиться в орган соцзащиты населения письменно — написать заявление и направить его по почте. Ориентировочно до десяти дней. Если в течение этого времени ответа нет, то надо выяснять, на каком этапе рассмотрения находится конкретный документ", — заявил чиновник.

Как рассказал Музыченко, в мае 2020 года стартовал процесс пересматривания прав на получение субсидий на отопительный период 20/21. Сейчас чиновники изучают статистику о том, как получатели оплачивали коммунальные услуги.

"То есть, поставщики услуг предоставляют информацию управлениям соцзащиты о наличии просроченной задолженности. Бывают ситуации, когда эта информация не соответствует действительности. По нашим данным, более 95% получателей субсидий — добропорядочные плательщики, у которых нет долгов", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кабинет министров Украины планирует выделить каждому украинцу-получателю субсидий дополнительно около 300 гривен на оплату коммунальных услуг.

Кабмин услуги ЖКХ субсидия новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине украинцам объяснили, как вернуть снятую субсидию». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:05
В Одессе на Седьмом километре произошли разборки со стрельбой
12:05
"Проклинаю мус*ров": на Закарпатье мужчина повесился в прямом эфире
11:45
Больше, чем Эмпайр-стейт-билдинг: к Земле мчится гигантский астероид - NASA Видео
11:38
Саша Спилберг на Дом-2 - когда смотреть и сколько будет выпусков
11:38
В Минздраве обнаружили COVID-19: Степанов рассказал подробности
11:35
В Кабмине украинцам объяснили, как вернуть снятую субсидию Видео
11:33
Когда Украина возобновит водоснабжение Крыма: в Кабмине назвали условия Видео
11:22
Превратить Крым в военную базу: у Зеленского рассказали о планах России
11:10
Настя Каменских устраивает онлайн-девичник - когда смотреть
11:06
Америка доживает свои последние дни в качестве сверхдержавы мнение
11:05
"Кот в мешке": в Слуге народа рассказали, кто пойдет на праймериз в мэры Киева
10:46
В Сент-Луисе протестующие открыли огонь по полицейским – видео
10:31
Ситуация с коронавирусом в Украине изменится в июле - ученые Видео
10:13
Трамп загнал Путина в позорный угол мнение
10:06
США в огне - угроза Трампа, мародерство в Нью-Йорке и причина смерти Флойда Фото Видео
09:47
Изнасилование в Кагарлыке: в Раде рассказали о новых фигурантах уголовного дела
09:36
Астролог посоветовал, как в июне не стать жертвой "кидалова"
09:31
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 2 июня
09:23
COVID-19 теряет силу: итальянские врачи заявили об исчезновении коронавируса Видео
09:01
Коронавирус в Украине 2 июня: число новых зараженных пошло на спад
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять