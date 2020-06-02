В Кабмине украинцам объяснили, как вернуть снятую субсидию

Пенсионерка, субсидии / УНИАН

Чиновники из украинского правительства, которые публично обещали жителям страны на время коронавирусного карантина не прекращать предоставление субсидий на жилищно-коммунальные услуги, объяснили ‒ что нужно делать в том случае, если людей лишили государственной помощи по ошибке и если по причине санитарных ограничений они не могут попасть в органы соцзащиты.

В эфире программы Сніданок з 1+1 заместитель руководителя Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко рассказал ‒ если нет возможности попасть на личный прием, то пакет необходимых для субсидии документов нужно направлять по почте.

Читайте такжеВ Минсоцполитики рассказали, как именно украинцам начисляют субсидии"Обратиться в орган соцзащиты населения письменно — написать заявление и направить его по почте. Ориентировочно до десяти дней. Если в течение этого времени ответа нет, то надо выяснять, на каком этапе рассмотрения находится конкретный документ", — заявил чиновник.

Как рассказал Музыченко, в мае 2020 года стартовал процесс пересматривания прав на получение субсидий на отопительный период 20/21. Сейчас чиновники изучают статистику о том, как получатели оплачивали коммунальные услуги.

"То есть, поставщики услуг предоставляют информацию управлениям соцзащиты о наличии просроченной задолженности. Бывают ситуации, когда эта информация не соответствует действительности. По нашим данным, более 95% получателей субсидий — добропорядочные плательщики, у которых нет долгов", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кабинет министров Украины планирует выделить каждому украинцу-получателю субсидий дополнительно около 300 гривен на оплату коммунальных услуг.