В Кабмине украинцам объяснили, как вернуть снятую субсидию

Замруководителя Минсоцполитики Украины Виталий Музыченко дал несколько советов для тех украинцев, которые лишились субсидии на услуги ЖКХ.
Чиновники из украинского правительства, которые публично обещали жителям страны на время коронавирусного карантина не прекращать предоставление субсидий на жилищно-коммунальные услуги, объяснили ‒ что нужно делать в том случае, если людей лишили государственной помощи по ошибке и если по причине санитарных ограничений они не могут попасть в органы соцзащиты.
В эфире программы Сніданок з 1+1 заместитель руководителя Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко рассказал ‒ если нет возможности попасть на личный прием, то пакет необходимых для субсидии документов нужно направлять по почте.
Читайте такжеВ Минсоцполитики рассказали, как именно украинцам начисляют субсидии"Обратиться в орган соцзащиты населения письменно — написать заявление и направить его по почте. Ориентировочно до десяти дней. Если в течение этого времени ответа нет, то надо выяснять, на каком этапе рассмотрения находится конкретный документ", — заявил чиновник.
Как рассказал Музыченко, в мае 2020 года стартовал процесс пересматривания прав на получение субсидий на отопительный период 20/21. Сейчас чиновники изучают статистику о том, как получатели оплачивали коммунальные услуги.
"То есть, поставщики услуг предоставляют информацию управлениям соцзащиты о наличии просроченной задолженности. Бывают ситуации, когда эта информация не соответствует действительности. По нашим данным, более 95% получателей субсидий — добропорядочные плательщики, у которых нет долгов", — заявил он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Кабинет министров Украины планирует выделить каждому украинцу-получателю субсидий дополнительно около 300 гривен на оплату коммунальных услуг.