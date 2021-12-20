Украинцам взвинтят тарифы на коммуналку: когда ждать рекордного подорожания

Пик роста тарифов ждет Украину весной, говорят эксперты.
В 2022 году украинцы получат платежки за коммунальные услуги с новыми суммами.
Как прогнозируют эксперты, стоит ожидать изменения цен на все коммунальные услуги могут вырасти на 6%, пишет Vesti.ua.
Повышение тарифов связывают с тем, что предприятия будут вынуждены поднимать тарифы в связи с ростом зарплат для сотрудников.
В то же время опрошенные эксперты считают, что в целом тепло до конца отопительного сезона подорожает на 16%. Ко всему, в январе и в феврале украинцев ждет холодная погода, поэтому платежки существенно "потяжелеют". Но пик роста тарифов ждет Украину весной.
Кроме того, пока не решен вопрос и с платой за транспортировку газа, которую газовщики хотят поднять с января. С 1 декабря этот вопрос находится на рассмотрении в НКРЭКУ.
Также примерно на 28% могут вырасти цены на воду. Об этом уже заявляли водоканалы, которые должны платить за свет по тарифам для бизнеса – 5,9 грн.
Отмечается, что с 1 января, по прогнозам Минэнерго, цены на все коммунальные услуги могут вырасти на 6%. Предприятия будут вынуждены поднимать тарифы в связи с ростом зарплат для сотрудников.
Хотя уже в декабре киевляне получили новые платежки с абонплатой, которая включает в себя расходы Киевтеплоэнерго на обслуживание общих приборов учета, а также расходы на зарплаты, на формирование платежных документов.
"Абонентную плату будут выставлять за поставку тепла, горячей воды, услуг водоканалов и вывоз ТБО. Дополнительно платежка выйдет на 111,7 грн больше с одной квартиры. В целом украинцы заплатят ежемесячно на 2,01 млрд грн больше за коммунальные услуги", – пояснил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.
По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.
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