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Украинцам заметно поднимут пенсии: кому, когда и как сильно

Дмитрий Видоменко
17 ноября 2023, 09:13
В Украине в 2024 году проведут повышение пенсий в связи с двухэтапным повышением минимальной зарплаты и увеличением прожиточного минимума.
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Минимальную пенсию в Украине повысят с 2093 до 2361 грн уже с января 2024 года / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в будущем году проведут повышение пенсий в связи с двухэтапным повышением минимальной зарплаты и увеличением прожиточного минимума. Об этом говорится в принятом Радой государственном бюджете Украины на 2024 год.

Главный финансовый документ страны предусматривает повышение основных социальных показателей.

Повышение пенсий в январе 2024 года

Минимальную пенсию в Украине повысят с 2093 до 2361 грн уже с января 2024 года. Максимальную пенсию увеличат с 20 930 до 23 610 грн. А за стаж сверх нормы будут доплачивать вместо 20,9 грн за каждый дополнительный год до 23,6 грн.

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Также в январе следующего года повысят пенсии для тех украинцев, которые имеют нужный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) и достигли 65-летнего возраста. По закону размер их пенсии не может быть меньше 40% минималки. С января 2024 года пенсия увеличится с 2680 до 2840 грн.

Повышение пенсий с марта 2024 года

Вероятно, уже в марте будущего года в Украине проведут индексацию пенсий по новым правилам. Кроме того, ранее размер выплат повышали на сумму половины прошлогодней инфляции и среднего за три года роста зарплат. Новые правила пока не известны, однако в Минсоцполитики анонсировали ‒ расчет будет проводиться с использованием баллов и с учетом каждого отработанного месяца.

Обычно именно мартовская индексация являлась самым заметным повышением пенсий за год. Для ее проведения во время военного положения нужно решение Кабмина.

Повышение пенсий с апреля 2024 года

В апреле украинцам повысят минимальную зарплату с 7100 до 8000 грн. Вместе с тем очередной раз увеличится пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия. Гарантированный размер пенсии увеличится с 2840 до 3200 грн для этой категории пенсионеров.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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