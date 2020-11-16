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Украинцев предупредили о росте газовых тарифов: что подорожает

16 ноября 2020, 11:36

В структуре тарифа на распределение 50% стоимости газа, подчеркнула Ольга Бабий.

тариф, коммуналка
В Украине ожидается рост тарифов на распределение газа / УНИАН

С января 2021 года в Украине ожидается рост тарифов на распределение газа облгазов и горгазов для потребителей, заявила член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.

Как подчеркнула она в эфире программы Сніданок з 1+1, причиной стало то, что в Украине выросла цена на газ, которая формирует половину стоимости доставки.

Бабий не прогнозирует роста цен на газ в январе 2021 года, однако уверена, что тарифы на распределение "голубого" топлива могут вырасти вследствие подорожания газа.

"Мы получаем отдельно две платежки за газ. Цена за распределение газа может повыситься, и на стоимость распределения повлияет именно та цена газа (после осеннего повышения, - ред.)", - сказала она.

Она отметила, что в структуре тарифа на распределение 50% стоимости газа как такового. А в действующем тарифе заложена цена газа до его повышения.

"То есть, если для распределительных компаний, как и для бытового потребителя, цена выросла, значит и тариф на распределение вырастет. Потому что в действующем тарифе на распределение цена газа заложена на уровне весенних цен", - подчеркнула член НКРЭКУ.

Бабий напомнила, что с 1 августа украинцы сами могут выбирать себе поставщика газа, в связи с открытием конкурентного рынка.

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Рост цен на газ: что было ранее

  • Напомним, средняя стоимость газа в Украине для населения в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 24%, с 5,77 грн до 7,16 грн за куб. м.
  • С января 2020 года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.
  • Платежку за транспортировку газа получили в том числе потребители, которые не пользуются газом в домохозяйстве, а также новые потребители.
  • 24 декабря 2019 года НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределяющих компаний Украины в течение первого полугодия 2020 года - от 30% до 2,5 раза в зависимости от компании.
коммуналка тариф НКРЭКУ рост цен тарифы на газ Ольга Бабий
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