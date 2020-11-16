Украинцев предупредили о росте газовых тарифов: что подорожает

В Украине ожидается рост тарифов на распределение газа / УНИАН

С января 2021 года в Украине ожидается рост тарифов на распределение газа облгазов и горгазов для потребителей, заявила член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.

Как подчеркнула она в эфире программы Сніданок з 1+1, причиной стало то, что в Украине выросла цена на газ, которая формирует половину стоимости доставки.

Бабий не прогнозирует роста цен на газ в январе 2021 года, однако уверена, что тарифы на распределение "голубого" топлива могут вырасти вследствие подорожания газа.

"Мы получаем отдельно две платежки за газ. Цена за распределение газа может повыситься, и на стоимость распределения повлияет именно та цена газа (после осеннего повышения, - ред.)", - сказала она.

Она отметила, что в структуре тарифа на распределение 50% стоимости газа как такового. А в действующем тарифе заложена цена газа до его повышения.

"То есть, если для распределительных компаний, как и для бытового потребителя, цена выросла, значит и тариф на распределение вырастет. Потому что в действующем тарифе на распределение цена газа заложена на уровне весенних цен", - подчеркнула член НКРЭКУ.

Бабий напомнила, что с 1 августа украинцы сами могут выбирать себе поставщика газа, в связи с открытием конкурентного рынка.

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