Украинцы смогут сэкономить на отоплении до 60%: Зеленский анонсировал новую программу

Зеленский заявил, что украинцы смогут сэкономить на отоплении до 60%/ Офис президента Украины

В Украине запустят новую программу по термомодернизации. В ее пределах собираются обновить около 5 тысяч многоэтажных домов, что позволит их жильцам платить за отоплениедо 60% меньше.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 февраля, во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей в Харькове.

"Мной инициирована программа, цель которой уменьшить потребление импортных энергоносителей. Сейчас мы запускаем очень важную сложную программу. Я считаю, что программа термомодернизации – это важная защита для наших граждан. Думаю, что в этом будущее", – отметил во время выступления Зеленский.

Он подчеркнул, что результаты этой программы смогут почувствовать 1,5 миллиона граждан – они смогут в следующем отопительном сезоне платить за тепло до 60% меньше. По его словам, речь идет о 700 тысячах семей.

Когда стартует программа

В то же время первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко отметила, что программа "Энергетическая независимость" стартует уже в 2022 году, и 5 тысяч жилых домов будут привлечены только в первом году.

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"Мы посчитали, что сможем сократить на 2,5% импорт газа. Мы посчитали, что запуск этой программы даст возможность обеспечить работой 170 тысяч специалистов. Оживление рынка почувствуют общины", – сказала министр.

Она отметила, что в Украине не должны "отапливать воздух", а "тепловая энергия будет работать на человека".

Однако Свириденко назвала более сдержанные цифры возможной экономии для граждан – от 30% до 50%.

Сколько продлится программа

Как рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, программа продлится 7-10 лет. В это время в государстве хотят обновить тепловые характеристики у большинства из существующих 180 тысяч многоэтажных жилых домов, а также 20 тысяч объектов соцсферы, чтобы уменьшить в них энергозатраты.

Ранее сообщалось, что в Украине стоимость отопления в некоторых городах может вырасти. Это связано с расчетом потребления природного газа для производства и поставки тепла.

Также ранее украинцев предупредили об угрозе отключения отопления. В государстве во время отопительного сезона коммунальщики будут вынуждены перевести генерацию тепла на сниженный температурный режим или вообще отключат бытовых потребителей. Это может произойти потому, что объемов газа, который предприятия ТКЭ получают от Нефтегаза по фиксированной стоимости (гораздо меньшей от рыночной), явно недостаточно для нормального прохождения отопительного сезона 2021-2022.

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