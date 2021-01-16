УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Витренко

16 января 2021, 08:27
Прослушать новость
Остановить

В нашей стране уже придумали, как восполнить дефицит электроэнергии, сообщил член Кабмина.

Юрий Витренко сообщил, что в Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Украина электроэнергия 2021
В Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии, сообщил Юрий Витренко / УНИАН

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.

Для покрытия дефицита с понедельника, 18 января, планируют запустить газомазутные блоки, рассказал член Кабмина в интервью DW.

Чиновник надеется, что из-за дефицита электроэнергии не придется делать веерные отключения.

"Сейчас у нас есть дефицит электроэнергии на рынке... это связано с низкой выработкой энергии на солнечных и ветровых электростанциях из-за погодных условий", – объяснил Витренко.

Напомним, в Украине возникали проблемы с электроэнергией, в частности из-за того, что Киев отказался от поставок угля из захваченной части Донбасса, были веерные отключения.

Электричество – цена 2021 и отмена льгот

  • С начала нового года в Украине придется больше платить за электричество – Кабмин отменил льготный тариф в размере 90 копеек за первые 100 киловатт. Цена за электричество для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн за киловатт.
  • Позже власти отменили ряд льгот на электроэнергию, в частности поставлен крест на ночном тарифе.

Юрий Витренко рынок электроэнергии
Сейчас вы просматриваете новость «Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Витренко». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Кабмине предложили поставлять газ из России в Украину без участия ГазпромаВ Кабмине предложили поставлять газ из России в Украину без участия Газпрома Гривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные срокиГривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные сроки Цены в платежках украинцев за газ уменьшатся почти на треть – ЗеленскийЦены в платежках украинцев за газ уменьшатся почти на треть – Зеленский Возобновление поставок газа из России в Украину: эксперт сказал, что нужно сделатьВозобновление поставок газа из России в Украину: эксперт сказал, что нужно сделать Разрыв сотрудничества Украины с МВФ: в Кабмине объяснили ситуациюРазрыв сотрудничества Украины с МВФ: в Кабмине объяснили ситуацию
Следующий материал

Последние новости

09:35
Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США
09:15
Исчезновение старшей школы в Украине: что и когда изменится
09:05
Возобновление поставок газа из РФ в Украину: эксперт объяснил, почему нужен Газпром
08:48
Все услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила Видео
08:41
Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений Видео
Реклама
08:27
Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Витренко
08:23
Недолокдаун показал всю степень тупости недовласти мнение
08:20
Коронавирус в Украине 16 января – за сутки выявили почти 8 тысяч случаев заражения Видео
07:36
Гороскоп на 17 января для всех: новое место, перекройка себя и полоса препятствий Видео
07:25
Злой Трамп хотел штурмовать Капитолий с митингующими - СМИ Видео
07:15
"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами
06:55
Украинцы попали вдвойне: что не так с новыми тарифами и планом Витренко мнение
06:30
Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение Видео
06:02
Навальному выгодно, чтобы его арестовали в России – эксперт Видео
05:27
Крах карьеры Трампа: эксперт раскрыл планы врагов президента США Видео
05:03
Эксперт объяснил, почему Трампа забанили в соцсетях Видео
04:22
Дочь Ренаты Литвиновой публично обнажилась на откровенном фото
03:50
Эксперт объяснил, можно ли объявить импичмент Трампу после завершения его каденции Видео
03:01
В Steam началась распродажа культовой серии шутеров Far Cry – скидки до 80% Видео
02:14
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
Реклама
00:55
Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных Видео
00:19
Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням Видео
15 января, пятница
23:57
Коронавирус в Украине активизировался: число диагнозов превысило 8 тыс. Видео
23:55
Что такое ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
23:31
В WhatsApp на фоне бегства пользователей приняли неожиданное решение
23:28
Минздрав оценил погрешность COVID-тестов на антиген Видео
23:10
В моде волшебный сиреневый френч и лиловый маникюр Фото Видео
22:57
От экстремальных морозов до оттепели: синоптик дал неожиданный прогноз до февраля Видео
22:54
ВОЗ решительно призвала отказаться от "вакционализма"
22:44
Новый карантин в Украине: врач оценила ситуацию и сделала заявление Видео
22:17
Штрафы до 17 тысяч: полиция начала жестко наказывать "евробляхеров" Видео
22:11
Стоит ли окунаться в прорубь на Крещение: в ПЦУ дали ответ
21:36
США ввели санкции против Xiaomi и других китайских компаний - список
21:25
Северный поток-2 ждет еще один удар: эксперт объяснил причину краха газопровода Видео
21:08
"Тишина" с погибшими и ранеными: Зеленский рассказал Меркель об отсутствии прогресса по Донбассу Видео
21:04
Трагическая гибель сына Геннадия Корбана: появились новые подробности Видео
20:46
Что будет с субсидиями из-за новых тарифов на газ: в Кабмине раскрыли планы Видео
20:44
Раковые родинки: что нужно знать Видео
20:27
Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
20:23
Паспорт вакцинации от COVID-19 и путешествия: в ВОЗ обратились к странам Видео
Реклама
20:15
Названы признаки слабой иммунной системы: когда обращаться к врачу Видео
20:15
Крайний срок: когда убирать елку велят православие, фей-шуй и приметы Видео
20:05
Израильский врач рассказал, как в Украину могла попасть нелегальная вакцина
19:58
Жена Порошенко сообщила о хранящихся дома сотнях миллионов наличными Видео
19:58
Telltale Games перевыпустит одну из своих самых популярных серий Видео
19:32
СМИ узнали о планах Трампа покинуть Вашингтон: названа дата Видео
19:32
Пиво, как лекарство: в чем преимущества пенного напитка Видео
19:29
В Минобразования пояснили, чем заменят "красный диплом" Видео
19:16
Витренко спрогнозировал цену на газ по окончании отопительного сезона Видео
19:05
В США резко отреагировали на задержания оккупантами крымских татар
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять