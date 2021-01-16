Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Витренко

В Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии, сообщил Юрий Витренко / УНИАН

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.

Для покрытия дефицита с понедельника, 18 января, планируют запустить газомазутные блоки, рассказал член Кабмина в интервью DW.

Чиновник надеется, что из-за дефицита электроэнергии не придется делать веерные отключения.

"Сейчас у нас есть дефицит электроэнергии на рынке... это связано с низкой выработкой энергии на солнечных и ветровых электростанциях из-за погодных условий", – объяснил Витренко.

Напомним, в Украине возникали проблемы с электроэнергией, в частности из-за того, что Киев отказался от поставок угля из захваченной части Донбасса, были веерные отключения.

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