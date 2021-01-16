Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Витренко

В нашей стране уже придумали, как восполнить дефицит электроэнергии, сообщил член Кабмина.
И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.
Для покрытия дефицита с понедельника, 18 января, планируют запустить газомазутные блоки, рассказал член Кабмина в интервью DW.
Чиновник надеется, что из-за дефицита электроэнергии не придется делать веерные отключения.
"Сейчас у нас есть дефицит электроэнергии на рынке... это связано с низкой выработкой энергии на солнечных и ветровых электростанциях из-за погодных условий", – объяснил Витренко.
Напомним, в Украине возникали проблемы с электроэнергией, в частности из-за того, что Киев отказался от поставок угля из захваченной части Донбасса, были веерные отключения.
Электричество – цена 2021 и отмена льгот
- С начала нового года в Украине придется больше платить за электричество – Кабмин отменил льготный тариф в размере 90 копеек за первые 100 киловатт. Цена за электричество для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн за киловатт.
- Позже власти отменили ряд льгот на электроэнергию, в частности поставлен крест на ночном тарифе.
Автор: Екатерина Присяжнюк