В мире мгновенно рухнули цены на нефть

Стоимость нефти обвалилась на 10%.
Фьючерсы на нефть марки Brent c поставкой в январе упали и достигли 73,3 доллара за баррель. Это случилось впервые с 21 сентября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена на нефть Brent рухнула вечером, 26 ноября, на 10,8% по сравнению с закрытием предыдущего дня торгов.
Кроме того, снижаются и январские фьючерсы на нефть марки WTI. Они уже упали в цене на 11% и стоимость барреля составляет 69,56 доллара.
Эксперты утверждают, что цены на нефть снижаются из-за опасений инвесторов о падении спроса на сырье.
Это прогнозируется в связи с появлением нового штамма коронавируса B.1.1.529, который в ВОЗ уже назвали "вызывающим беспокойство" и потенциально опаснее "Дельты".
Если "Оксимирон" (как назвали новый штамм коронавируса) достигнет вспышки, то путешествия снова станут под запретом. Что и повлияет на цену нефти еще больше.
Также цена на нефть рухнула из-за того, что некоторые американские бизнесмены решили продать сырья из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на энергоносители.
Читайте также"Вызывающий беспокойство": ВОЗ оценила новый вариант коронавируса и дала ему названиеНапомним, ранее эксперты заявили, что стоимость нефти в среднесрочной перспективе может вырасти до ста долларов за баррель с нынешних 80 долларов. И тогда бензин в Украине подорожает, как минимум, до 45 гривен за литр.
Также ранее в Украине ни с того ни с сего оборвались цены на топливо. Расчетные цены для бензина и "дизель"снижены почти на гривну.
Читайте также:
- Цены на АЗС взлетят до 50 грн за литр: украинцев ждет дефицит топлива
- Под Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всего
- В Украине резко рухнули цены на топливо