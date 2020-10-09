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В ночь на 11 октября Приват24 перестанет работать: в чем причина

9 октября 2020, 18:30

Работы проводятся для обеспечения надежной работы в высокий сезон покупательской активности.

ПриватБанк / itc
ПриватБанк / itc

В ночь на 11 октября с 00-30 до 7-30 часов утра работа всех сервисов ПриватБанка будет приостановлена из за планового обновления программного обеспечения. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"В этот период временно будут недоступны транзакции по карточкам, работа Приват24 для физических лиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов", - отметили в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что за ночь сто специалистов банка не только перезагрузят процессинг, но и улучшат работу систем и сервисов, связанных с операциями по картам.

"Готовимся, чтобы ваш шопинг во время сезонных распродаж был простым и быстрым", - добавили в банке.

Как ранее сообщал Главред, с мая месяца в Украине сменили правила пополнения банковских карт. А также теперь в банкоматах нет возможности анонимно пополнить банковскую карту или осуществить перевод на сумму до 5 тысяч гривен.

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