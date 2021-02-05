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В правительстве спрогнозировали, что будет с курсом гривни до 2024 года

5 февраля 2021, 10:45
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В Минэкономразвития подготовили два сценария развития украинской экономики.

Курс гривна доллар
В лучшем случае курс доллара не превысит отметку в 30 грн / УНИАН

В Министерстве экономического развития и торговли подготовили сценарии развития экономики до 2024 года – оптимистический и пессимистический.

Согласно первому сценарию, к 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн/долл. В соответствии со вторым сценарием, курс доллара вырастет до 29,7 грн/долл, переадет пресс-служба ведомства.

В худшем случае к концу 2024 года обменный курс пересечет отметку в 30 грн/долл, а в лучшем – не превысит 29,2 грн/долл.

Курс доллара НБУ по состоянию на 4 февраля 2021 года составил 27,99 грн/долл. То есть максимально возможная девальвация не превысит 7%.

В прогнозе Минэкономразвития говорится, что значение курса гривни к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов.

В ведомстве также считают, что поддержат национальную валюту в ближайшем будущем иностранные инвестиции. По оценкам, их прирост в зависимости от сценария в 2021 году составит 0,5-2 млрд долл, а к 2024 году может достичь 5-5,5 млрд долл.

Читайте такжеВ Минфине рассказали о перспективах дефолта в Украине

Курс доллара в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что обрушение гривны в 2021 году неизбежно.
  • Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак спрогнозировал, на сколько обвалится курс гривни в 2021 году.
  • В Украине изменили правила продажи валюты. Нацбанк Укрианы объявил о главных новшествах.
НБУ курс доллара доллар гривна новости Украины курс НБУ
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