В правительстве спрогнозировали, что будет с курсом гривни до 2024 года

В лучшем случае курс доллара не превысит отметку в 30 грн / УНИАН

В Министерстве экономического развития и торговли подготовили сценарии развития экономики до 2024 года – оптимистический и пессимистический.

Согласно первому сценарию, к 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн/долл. В соответствии со вторым сценарием, курс доллара вырастет до 29,7 грн/долл, переадет пресс-служба ведомства.

В худшем случае к концу 2024 года обменный курс пересечет отметку в 30 грн/долл, а в лучшем – не превысит 29,2 грн/долл.

Курс доллара НБУ по состоянию на 4 февраля 2021 года составил 27,99 грн/долл. То есть максимально возможная девальвация не превысит 7%.

В прогнозе Минэкономразвития говорится, что значение курса гривни к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов.

В ведомстве также считают, что поддержат национальную валюту в ближайшем будущем иностранные инвестиции. По оценкам, их прирост в зависимости от сценария в 2021 году составит 0,5-2 млрд долл, а к 2024 году может достичь 5-5,5 млрд долл.

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