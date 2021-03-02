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В США объяснили, как собрались внедрять цифровой доллар

2 марта 2021, 00:19
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По словам главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, внедрять цифровую версию доллара необходимо ответственно и правильно.

Цифровой доллар в США объяснили, как пройдет внедрение
Цифровой доллар: в США объяснили, как пройдет внедрение / УНИАН

Цифровой доллар в США намерены внедрять осторожно, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл напомнил, что американский доллар является резервной мировой валютой. Поэтому внедрение его цифровой версии – дело ответственное, пишет Global Times.

По словам Пауэлл, во время внедрения цифрового доллара будут проходить масштабные консультации с общественностью. А поводом для внедрения цифрового доллара он назвал развитие сферы электронных финансовых технологий.

Отмечается, что на сегодня лидером в разработке цифровой валюты является Китай. Цифровой юань испытывают уже во многих городах.

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