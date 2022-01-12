В Украине подняли зарплаты медикам: когда будут выплачивать по 20 тысяч

Медикам подняли зарплаты с 1 января.
В Украине медицинским работникам подняли зарплаты. Теперь врачи с высшим образованием должны получать не меньше 20 тысяч гривен, а медработники с неполным высшим образованием (например, медсестры) – не менее 13,5 тысяч гривен.
Решение приняли "задним числом" – с 1 января 2022 года. То есть обновленные зарплаты врачи получат уже в феврале, говорится в постановлении Кабинета министров.
Ради повышения зарплат программу медицинских гарантий (деньги, которые больницы получают из госказны) увеличили на 33,8 млрд грн.
В документе указано, что минимальный размер зарплат для медиков, который руководители учреждений должны будут обеспечить в обязательном порядке, составляет:
- 13 500 грн – для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием;
- 20 000 грн – для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.
Кроме того, такие зарплаты получат только те, кто полностью выполняет нормы по длительности рабочего времени.
Для медиков, чьи нормы окажутся невыполненными, зарплаты будут "пропорционально" ниже.
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Как сообщал Главред, Верховная Рада утвердила прожиточный минимум на 2022 год, который прописан в принятом госбюджете-2022.
В последний раз прожиточный минимум вырос 1 декабря 2021 года, поэтому 1 января 2022 года он останется без изменений и в расчете на одного человека на месяц составит 2393 гривны.
В то же время, ближайший рост предусмотрен летом. С 1 июля прожиточный минимум вырастет до 2508 гривен. А с 1 декабря - до 2589 гривен.
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