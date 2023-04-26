В Украине с 1 мая появятся новые выплаты за жизнь и здоровье: кто сможет получить до 1 млн грн

В Украине с 1 мая 2023 года начнут выплачивать единовременную денежную помощь чиновникам и сотрудникам критической инфраструктуры.

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В Украине вступит в силу новый закон о выплатах / коллаж фото УНИАН

В Украине с 1 мая нынешнего года начнут выплачивать единовременную денежную помощь чиновникам и сотрудникам предприятий критической инфраструктуры. Суммы помощи прописаны в законе № 2980-IX.

Как говорится в тексте, денежные средства предоставляются в случае получения инвалидности при исполнении служебных обязанностей в районах ведения боевых действий.

Кроме того, документом устанавливаются выплаты родственникам ‒ в случае смерти получателя.

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В законопроекте прописаны такие суммы:

лицам с инвалидностью I группы – 0,8 млн грн;

с инвалидностью II группы – 0,5 млн грн;

с инвалидностью III группы – 0,2 млн грн;

в случае гибели (и будет выплачиваться родственникам) – 1 млн грн.

Главное условием получения помощи ‒ ранения, увечья, контузия либо заболевания, которые были получены во время исполнения должностных обязанностей после 24 февраля минувшего года в районах ведения боевых действий либо в районах, которые подвергались после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям армии страны-агрессора РФ.

Кроме того, в документе сказано, что выплата может быть получена в течение 3 лет после получения инвалидности.

Право на получение единовременного пособия за вред жизни и здоровью имеют:

работники объектов критической инфраструктуры;

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите интервью замминистра социальной политики Виталия Музыченко по поводу субсидий:

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