В Украине взлетят цены на продукты: что и на сколько подорожает из-за отключений света

Из-за отключений света в Украине подорожают продукты / УНИАН

Из-за перебоев с электричеством в Украине могут вырасти цены на продукты, а также сократится производство ряда продуктов питания.

Как пишет UBR.ua, из-за войны в Украине животноводство потеряло пятую часть поголовья свиней, коров и птицы. В связи с отключениями света птицеводы снижают производство, так как предприятия вынуждены обеспечивать птичники электропитанием при помощи генераторов.

"Отключение электроэнергии приводит к значительным производственным потерям заложенных на инкубацию яиц и неполучению молодняка", – рассказал исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

По его словам, предприятиям нужны дополнительные генераторы, поскольку ими не обеспечены такие технологические процессы как изготовление кормов, сортировка и убой птицы, упаковка продукции, а также складские и холодильные помещения.

Перебои электроснабжения также стали проблемой для производителей свинины. Уже месяц переработчики сталкиваются с отказами от заказанной охлажденной свинины, переносами поставок, вынужденным пересмотром графиков производства и отгрузки готовой продукции.

"Поэтому переработчики уменьшили объемы заготовки и загруженность убойных цехов как минимум на 20-30%", – рассказала руководитель аналитического отдела ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская.

По ее словам, изменение спроса существенно повлияло на плановую реализацию свинины и усилило давление на цены. Так, если в течение второй недели октября средняя цена на свинину живой массой составляла 73,9 грн/кг, то за следующие четыре недели показатель снизился на 16,5% – до 61,7 грн/кг.

Украине грозит дефицит молочки

Не лучше ситуация и на молокозаводах - они потеряли значительные объемы сырья и продукции. Исполнительный директор "Союза молочных предприятий Украины" Арсен Дидур отмечает, что из-за обесточивания у производителей и переработчиков продуктов питания нарушены основные производственные процессы, а это прямой путь к росту цен и дефициту товаров.

Сейчас перерабатывающие предприятия рассматривают различные варианты обеспечения своих мощностей энергией, в том числе закупку генераторов.

"Но такой шаг неотвратимо отразится на себестоимости, что повлечет за собой удорожание молочных продуктов на полке", – предупредил Дидур.

По его словам, сокращение объемов использования электроэнергии неизбежно вызовет уменьшение объемов производства, сокращение заработной платы работников предприятий, уменьшение налоговых поступлений, дефицит украинской молочной продукции в магазинах и рост импорта иностранной продукции.

Цены на овощи вырастут на 20%

В результате отключений электричества в Украине могут подорожать и овощи. Дело в том, что хранилища необходимо отапливать, а некоторые помещения в них – охлаждать. Для этого нужно электричество. Из-за отключения света многие используют альтернативные источники энергии, такие как дизельные генераторы.

"Сегодня стоимость дизельного топлива составляет более 50 грн за литр. Чтобы произвести 1 киловатт электричества, необходимо потратить пол-литра солярки. Это минимум 25 грн. Соответственно, хранение овощей только по энергоносителям дорожает в четыре раза", – рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его прогнозу, из-за увеличения себестоимости хранения овощи на украинских рынках подорожают уже к началу зимы. Цены при этом вырастут на 15-20%.

Отключение света в Украине

Недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов.

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