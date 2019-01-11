Кошевой сделал важное заявление насчет команды Зеленского, опубликовано видео

Команда Владимира Зеленского не проводит митинги и акции, подчеркнул Евгений Кошевой / Скриншот видео с youtube.com

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой обратился к людям, которые поддерживают предвыборную команду шоумена Владимира Зеленского, с очень важным заявлением.

Команда Зеленского не проводит митинги и акции, сказал артист в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

"Друзья, всем привет. Хочу, в первую очередь, обратиться к вам и ко всем тем, кто поддерживает Зе-команду. Пожалуйста, не ведитесь на всякие провокации, которые сейчас есть в Интернете", — заявил Кошевой.

Актер подчеркнул, что никакие акции команда Зеленского не проводит, митинги не собирает — ни бесплатно, ни за деньги. "Это все фейк… Врагам хочу пожелать идти в том направлении, в которое они неоднократно нам указывали…", — добавил артист.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства. В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания.

Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в будущих президентских выборах. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.