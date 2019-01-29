Вакарчук признался, кого из кандидатов в президенты поддержит на выборах 2019

Вакарчук прокомментировал возможность поддержки кого-либо из других кандидатов в президенты / mediananny.com

Певец и глава группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который 28 января официально объявил, объявил, что не будет принимать участие в выборах президента 2019 в Украине, прокомментировал возможность поддержки кого-либо из других кандидатов в президенты.

"Я исключаю сам факт того, что из-за каких-то политических "лакомств", из-за персональных амбиций или дивидендов, я мог бы даже начинать разговор о поддержке или нет (кого-то из кандидатов в президенты – ред.)", – заявил Вакарчук на телеканале ZIK.

Ранее певец заявлял, что вместе со своей командой он будет работать ради победы "проевропейских сил".

При этом он отметил, что президентские и парламентские выборы 2019 в Украине необходимо "рассматривать в комплексе".

Кроме того, избирателю важно предоставить возможность сделать свой осознанный выбор, и затем этот выбор защитить.

Ранее политолог объяснил, почему от решения Вакарчука "сняться" с выборов выигрывает Зеленский. Если музыкант публично никого не поддержит, то около 40 процентов его сторонников скорее всего перейдут к Зеленскому.

Напомним, социолог Дмитрий Дмитрук считает, что если бы лидер рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук взял участие в выборах президента Украины, то в первом туре смог бы получить 2-4% голосов избирателей.

Справка. 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. Ранее стало известно, что число зарегистрированных Центризбирком кандидатов в президенты уже достигло 13 человек.