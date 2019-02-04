ЦИК зарегистрировала еще двоих кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировала двоих кандидатов в президенты / "Хвиля"

Кандидатом в президенты Украины зарегистрирован самовыдвиженец Роман Безсмертный, а также народный депутат Виктор Бондарь от партии Видродження.

Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины в понедельник, 4 февраля.

Отметим, что таким образом, кандидатов на выборах президента стало уже 30, что является рекордом в истории независимой Украины.

Ранее в ЦИК завершили прием документов от всех желающих стать кандидатами на выборах президента-2019.

Как сообщалось, для подачи документов в ЦИК президенту Украины Петру Порошенко пришлось воспользоваться черным ходом.

Официальная регистрация кандидатов в ЦИК закончится 8 февраля. Вплоть до 7 марта включительно кандидаты могут снимать свои кандидатуры. Окончательный список всех участников президентских выборов-2019 будет известен 8 марта.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.