Зеленский озвучил свое ключевое отличие от других кандидатов

Шоумен заявил, что от других кандидатов отличается лицом / Фото: Instagram/Владимир Зеленский

Известный шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что отличается от своих оппонентов на предстоящих выборах тем, что никогда не работал в политике.

В интервью для Reuters Зеленский шуткой ответил на вопрос журналиста об отличиях от других кандидатов, указав на свое лицо.

"Это новое лицо. Я никогда не был в политике… Я не обманывал людей. И, конечно же, они чувствуют меня своим, потому что я открыт, я раним, я злюсь, я огорчаюсь. Я не скрываю свои эмоции на камеру, я не пытаюсь выглядеть другим. Если я в чем-то неопытен, я неопытен. Если я чего-то не знаю, я честно признаюсь", - сказал шоумен.

Читайте такжеПолитолог озвучил портрет типичного избирателя ЗеленскогоНапомним, Зеленский встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгманом и озвучил свои первые действия в случае победы на выборах.

Как известно, ранее Зеленский встретился с представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. Позднее политолог отметил, что на Западе Зеленского стали воспринимать всерьез.