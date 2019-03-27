Назначен евродепутат для наблюдения за выборами президента в Украине

Ребекка Хармс станет европейским наблюдателем на выборах / dw.de

В Киев 28 марта прибывает депутат Европейского парламента Ребекка Хармс, которая будет наблюдателем на выборах президента Украины.

"Ребекка Хармс будет находиться в Украине с завтрашнего дня (четверг, 28 марта) в качестве наблюдателя на выборах с делегацией Европейского парламента", - говорится в сообщении Офиса евродепутата.

Как сообщает пресс-служба политика, 30 марта, после встречи с делегацией наблюдателей, Хармс отправится в Одессу, где намерена посетить ряд избирательных участков.

Отмечается, что у нее запланированы встречи с членами Центральной избирательной комиссии, представителями прессы, гражданского общества и кандидатами в президенты.

Напомним, ранее Хармс выступила с заявлением, что правоохранительная система в Украине должна уделить больше внимания расследованию нападений на активистов и журналистов.