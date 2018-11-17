В Европарламенте обрушились с критикой на украинских правоохранителей

УНИАН

Правоохранительная система в Украине должна уделить больше внимания расследованию нападений на активистов и журналистов.

Об этом заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс, передает "РБК-Украина".

"Мы хотим обратить внимание на судебную и правоохранительную систему для того, чтобы они сразу же реагировали на заявления о неоправданном поведении. Хотим привлечь правоохранительную систему расследовать эти случаи своевременно и объективно. Общественные организации тоже должны систематически мониторить случаи насилия", - приводит портал слова Хармс.

По ее словам, безнаказанность является одной из главных проблем украинской правоохранительной системы.

"Нужно бороться с безнаказанностью, это должно прекратиться", - подчеркнула евродепутат.

Напомним, в субботу, 17 ноября, возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова прошла акция с требованием отставки главы МВД.

Среди главных претензий к Авакову: нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк", нераскрытые убийства Павла Шеремета, Ирины Ноздровской и др.