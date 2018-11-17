Мусорный бак и зажженные файеры: у дома Авакова потребовали отставки главы МВД

17 ноября 2018, 13:59

Среди главных претензий к министру - нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов.

  • Акция за отставку А.Авакова pravda.com.ua
  • Акция за отставку А.Авакова pravda.com.ua
  • Акция за отставку А.Авакова pravda.com.ua
  • Акция за отставку А.Авакова pravda.com.ua
  • Акция за отставку А.Авакова pravda.com.ua
  • Акция за отставку А.Авакова t.me/C14_news
  • Акция за отставку А.Авакова t.me/C14_news
  • Акция за отставку А.Авакова t.me/C14_news
  • Акция за отставку А.Авакова t.me/C14_news

В субботу, 17 ноября, возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова проходит акция с требованием отставки главы МВД. Отметим, что активисты пришли под дом Авакова после автопробега из центра Киева.

Среди главных претензий к министру, из-за которых требуют его отставки: нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк", нераскрытые убийства Павла Шеремета, Ирины Ноздровской и Кати Гандзюк, саботаж расследований его подчиненными на местах и ненаказанные следователи, отсутствие заказной версии в расследованиях нападений на активистов.

Среди организаторов акции - инициатива "Кто убил Катю Гандзюк", "Автомайдан", Центр противодействия коррупции и другие, С14.

Участники акции скандируют "Авакова в отставку, Авакова - на нары!", передает "Украинская правда".

Также среди требований участников мероприятия также отставка генпрокурора Юрия Луценко.

На заборе особняка Авакова участники акции оставили трафареты "Кто заказал Катю Гандзюк", сделанные красной краской.

Участники акции также принесли главе МВД большой мусорный контейнер, они также исписали забор дома министра внутренних дел надписями, что он "вор и мусор". Митингующие зажигали фаера, а в течение всей акции звучали песни "Ляписа Трубецкого" и "Brutto".

"Они хотят заставить действующего министра написать заявление об отставке. Одной из главных причин такого требования организаторы акции называют нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк", - говорится в подписи к видео с акции протеста, опубликованном на странице Схемы: коррупция в деталях – RFERL в Facebook.

Напомним, Катю Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Следователи изменили квалификацию нападения на активистку — признали его умышленным убийством.

СМИ писали, что Игорь Павловский передавал деньги от заказчика организатору нападения на Гандзюк. Днем 7 ноября группа неизвестных в балаклавах атаковала и попыталась поджечь дом экс-помощника нардепа.

Виталий Олешко был убит 31 июля во дворе принадлежавшего ему отеля в Бердянске Запорожской области. В тот же день были задержаны четверо подозреваемых - 27-летний экс-бойца батальона "Торнадо" Артем Матюшин, 37-летний бизнесмен Николай Ломако, 39-летний Александр Обухов и 37-летний Максим Владимиренков. Позже полиция установила заказчика - им оказался 38-летний бизнесмен из Славянска Донецкой области Михаил Сигида.

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