Выборы 2019: политолог назвал проблему Зеленского

Второй тур выборов 2019 может пройти "просто по беспределу", предупредил эксперт.
Политолог Андрей Золотарев полагает, что у кандидата в президенты на выборах 2019 и шоумена Владимира Зеленского есть одна проблема — отсутствие политической машины, а это делает проблематичной защиту результатов избирательной гонки.
Команда президента и кандидата на этот пост на выборах — Петра Порошенко, нацелилась на выход во второй тур с Зеленским, рассказал эксперт в интервью журналисту Юрию Романенко.
По словам собеседника, он опасается, что из-за невозможности организовать защиту результатов голосования второй тур выборов 2019 "просто по беспределу пройдет".
"У Зеленского одна проблема — …отсутствие политической машины делает проблематичной защиту результатов. Пока набирают тех, кого есть, инициативщиков, иногда люди, которые остались не востребованы другими командам, первым делом бегут к Зеленскому…", — отметил он.
Золотарев добавил, что где-то с февраля концепция команды Порошенко поменялась, ее члены нацелились на выход во второй тур с Зеленским, а кандидата в президенты и лидера Батькивщины Юлию Тимошенко они боятся, поскольку у Тимошенко есть все необходимое для того, чтобы обеспечить контроль, и, если будут масштабные фальсификации, — их вскрыть.
Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский провел гениальную предвыборную кампанию, целью которой является не столько его превращение из знаменитости в кандидата в президенты, сколько стирание граней между развлечением и политикой.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.