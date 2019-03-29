Выборы 2019: политолог назвал проблему Зеленского

Владимир Зеленский / Обозреватель

Политолог Андрей Золотарев полагает, что у кандидата в президенты на выборах 2019 и шоумена Владимира Зеленского есть одна проблема — отсутствие политической машины, а это делает проблематичной защиту результатов избирательной гонки.

Команда президента и кандидата на этот пост на выборах — Петра Порошенко, нацелилась на выход во второй тур с Зеленским, рассказал эксперт в интервью журналисту Юрию Романенко.

По словам собеседника, он опасается, что из-за невозможности организовать защиту результатов голосования второй тур выборов 2019 "просто по беспределу пройдет".

"У Зеленского одна проблема — …отсутствие политической машины делает проблематичной защиту результатов. Пока набирают тех, кого есть, инициативщиков, иногда люди, которые остались не востребованы другими командам, первым делом бегут к Зеленскому…", — отметил он.

Золотарев добавил, что где-то с февраля концепция команды Порошенко поменялась, ее члены нацелились на выход во второй тур с Зеленским, а кандидата в президенты и лидера Батькивщины Юлию Тимошенко они боятся, поскольку у Тимошенко есть все необходимое для того, чтобы обеспечить контроль, и, если будут масштабные фальсификации, — их вскрыть.

Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский провел гениальную предвыборную кампанию, целью которой является не столько его превращение из знаменитости в кандидата в президенты, сколько стирание граней между развлечением и политикой.