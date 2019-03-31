Российских журналистов выпроводили с избирательного участка в Минске

Участок свободно могли посещать представители белорусских и украинских СМИ.
В Минске члены избиркома на выборах президента Украины решили не пускать на участок российских журналистов.
Представителям российских СМИ предложили осуществлять съемку за забором украинского посольства в столице Беларуси, сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что в посольство Украины был закрыт вход для российских агентств ТАСС, РИА Новости, телеканалов Рен-ТВ и НТВ. Российские журналисты были вынуждены вести съемку на улице, при этом они опрашивали граждан Украины, принимавших участие в выборах.
В то же время участок свободно могли посещать представители белорусских, украинских и международных СМИ, добавляет Радио Свобода.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.