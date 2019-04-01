"Скорее сорвет выборы, чем выиграет их": эксперты - о шансах Порошенко и Зеленского во втором туре

Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов после закрытия участков в своем штабе 31 марта в Киеве / GettyImages

Кандидат в президенты Владимир Зеленский в первом туре убедительно обошел всех своих главных конкурентов – лидера Батькивщины Юлию Тимошенко и действующего главу государства Петра Порошенко.

Несмотря на то, что оглашения официальных результатов еще не произошло, данные экзит-полов свидетельствуют, что Владимир Зеленский набрал в два раза больше голосов, чем Юлия Тимошенко и почти в два раза больше Петра Порошенко (после обработки 78,5% протоколов Зеленский набирает 30,4%, Порошенко - 16% - ред.).

Второй тур выборов, который определит, кто будет управлять страной следующие пять лет, пройдет 21 апреля. В комментариях Главреду эксперты сходятся во мнении - у действующего президента шансов избраться на второй срок категорически мало.

"У него огромный антирейтинг на юго-востоке, это видно из портрета избирателя Порошенко. – говорит политтехнолог Тарас Загородний . - Если посмотреть на тех, за кого избиратели отдали больше всего голосов, то это все-таки оппозиционно настроенные по отношению к Порошенко люди"

Читайте такжеЗеленский устроил идеальное унижение ПорошенкоПолитолог Анатолий Октисюк убежден, что у Порошенко сейчас минимальные шансы выиграть во втором туре.

"Успех Порошенко стал возможным благодаря тому, что фактически его поддержал Вакарчук. Так что за выход Порошенко во второй тур мы должны "благодарить" Вакарчука. Это – его ответственность и решение. У Порошенко же больше шансов просто сорвать выборы и не проводить второй тур, чем победить в нем", - отметил эксперт.

КАМПАНИЯ НА РАСКОЛЕ СТРАНЫ

Также эксперты уверены, что второй тур Петр Порошенко будет строить на расколе Украины и противопоставлении избирателей друг другу.

"Фактически второй этап избирательной борьбы будет построен на противопоставлении – якобы российский кандидат и якобы западный кандидат. По сути, кампания будет строиться на расколе Украины", - объясняет Октисюк.

С ним отчасти согласна Ирина Бекешкина , директор Фонда "Демократические инициативы", комментируя попытки команды Порошенко установить "монополию на патриотизм".

"Зеленского на выборах поддержала треть избирателей. Бойко и Вилкула - около 10%. То есть фактически "правильные патриоты" ведут к расколу страны", - сказала Бекешкина в ходе чата на Главреде.

Известный украинский журналист Вячеслав Чечило , комментируя итоги избирательной кампании, выделил агрессивное поведение адептов действующего президента:

Cторонники Порошенко окончательно превратились в религиозную секту. Со своим злым и добрым божеством, жрецами и ритуалами. По средневековому агрессивную и маргинальную

Экс-депутат Александр Доний считает, что пока неизвестно, чего ждать во втором туре, но выражает уверенность в том, что Порошенко власть отдавать не собирается:

"Язык войны, который распространяется благодаря ему в обществе, только усиливается. На тех, кто решается агитировать против Порошенко в патриотической среде, тут же клеятся ярлыки едва ли не "руки Кремля". И если результаты экзит-пола подтвердятся, и во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко, то развертывание кампании "Все, кто против Порошенко – против украинского государства и помогают Путину" только усилится"

Тем не менее, подчеркнул Доний, шансов честно победить во втором туре у Порошенко нет из-за его огромного антирейтинга.

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"СЕТКА" ДОКАЗАЛА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В свою очередь главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч считает, что вероятность масштабных фальсификаций во втором туре крайне мала.

"В Украине настоящие экзит-полы стали обязательным элементом избирательного ландшафта. Их немало, и они конкурируют между собой. Если результат выборов одного из кандидатов будет существенно отличаться от результатов экзит-полов, будет скандал. Ну все политики, собственно, это понимают и не пытаются в больше играться в масштабные подтасовки", - пишет журналист.

С ним не согласен Виктор Небоженко , указывающий на то, что эксперимент по созданию гигантской общеукраинской сетки подкупа избирателей доказал свою эффективность.

Сначала людей несколько лет загоняли в бедность, нищету и безработицу, а потом за их же счет скупали их голоса на выборах в пользу провластного кандидата

отметил Небоженко в комментарии Главреду. - Теперь все эта машина социальной коррупции бедных слове населения, меня хозяев, будет работать всегда, обесценивания базовый принципы справедливых, честных общенациональных и тайных выборов", - говорит он.

КОТ В МЕШКЕ

Пока мало кто представляет, каким может быть президентство Зеленского.

"Пока Зеленский – "кот в мешке". Никто не знает, чего от него ждать. Ему придется отвечать на сложные вопросы "не по приколу". Поэтому еще многое может измениться", - говорит Загородний.

По его мнению, информация о готовящемся объединении политсил Зеленского и Тимошенко на парламентские выборы является неподтвержденной.

"Я не думаю, что сейчас Зеленский способен вести какие-то переговоры с другими кандидатами о сотрудничестве или объединении, поскольку он-то думает, что он – царь и бог. Он еще не представляет себе, что такое украинская политика, да и политика вообще. Он сейчас думает, что ему не надо ни с кем ни о чем договариваться, потому что он – президент и все будет решать сам. По этой причине никаких объединений с Тимошенко или кем-либо еще я бы не прогнозировал", - говорит он.

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Анатолий Октисюк считает, что сейчас следует вести речь не об объединении как о политическом альянсе или свершившимся факте, а как о ситуативном сотрудничестве, направленном на "выбивание" Порошенко из второго тура.

"Демократические силы должны объединиться против Порошенко, чтобы предотвратить узурпацию власти и пытаться перезапустить систему. Так что в этой идее об объединении Зеленского и Тимошенко есть рациональное зерно. Но я бы пока не говорил о том, что речь идет о скоординированном политическом сотрудничестве на уровне партийных структур и общих программ. На данный момент у всех одна задача – не дать Порошенко выиграть второй тур. Это всех объединяет", - резюмирует эксперт.