Дебаты на Олимпийском: Порошенко обратился к Зеленскому и хвастанул своей "отвагой"

5 апреля 2019, 07:25

Действующий президент призвал Зеленского "быть мужиком".

Петр Порошенко снова обратился к Владимиру Зеленскому насчет дебатов на Олимпийском
Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому насчет дебатов на стадионе и похвастался "отвагой" / Reuters

Действующий президент и кандидат на пост главы государства на выборах в Украине 2019 Петр Порошенко обратился к своему конкуренту на избирательной гонке Владимиру Зеленскому насчет стадионных дебатов и похвастался своей "отвагой".

Глава нашей страны в видеообращении, размещенном в его аккаунте в Facebook, призвал Зеленского не бояться дебатов, "быть мужиком" и приходить на дискуссию.

По словам Порошенко, в жизни он не раз принимал вызовы от сильных врагов и политических оппонентов, "смотрел им в глаза и не отводил взгляд — таким должен быть президент и верховный главнокомандующий".

"Владимир Александрович, снова должен общаться с вами через объектив вместо разговора с глазу на глаз. Не бойтесь, дебаты — это не страшно. Это нормальная политическая традиция…", — заявил он.

Читайте также"Троллинг 80-го уровня": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, реакция соцсетейТакже Порошенко призвал конкурента не искать причины, не ставьте условия, а также не прикрываться другими людьми. "Это — некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду", — сказал нынешний президент.

Будьте мужиком, приходьте на дебати.

Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це - некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю!

Опубликовано Петро Порошенко Четверг, 4 апреля 2019 г.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента 2019. На сайте ЦИК 4 апреля были опубликованы результаты выборов в Украине 2019 — подсчитаны 100% протоколов.

В Центризбиркоме пришли к выводу, что лидером выборов в Украине 2019 стал Владимир Зеленский, второе место занял Петр Порошенко, а третье — лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

На выборах 2019 Украина никто из кандидатов в президенты не набрал более половины голосов избирателей, поэтому в ЦИК анонсировали второй тур выборов, он запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский обратился к Порошенко, призвал прийти на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский и выдвинул ряд условий. Действующий президент принял вызов оппонента. Дебаты Зеленский — Порошенко за деньги из бюджета должны пройти 19 апреля.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты выборы-2019
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