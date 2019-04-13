"Живой человек и труп": эксперт объяснил разницу между выборами в Украине и России

Выборы 2019/УНИАН

Украинские выборы отличаются от российских тем, что они просто есть. Об этом заявил российский журналист и публицист Леонид Радзиховский во время чата на Главред.

"Вот чем отличаются живой человек и труп? Труп не ходит, не говорит, не ест, не размножается, а живой человек – ходит, ест, говорит, способен размножаться. В этом и разница", – объясняет Радзиховский.

По его словам, Кремлю неприятен сам факт, что в стране рядом с Россией происходят выборы.

"Выборы, то есть действия с непредвиденным результатом и сменой главы государства в ходе публичного волеизъявления людей, для Кремля являются единственным неприятным и опасным фактором. А больше ни с какой стороны Украина для России опасности не представляет", – отмечает Радзиховский.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман заявил, что украинский цирк все равно лучше российского кладбища.