"Нагоняй" после первого тура: партийцам Порошенко устроили разнос на тайном съезде – СМИ

В партии Петра Порошенко устроили разборки / УНИАН

После первого тура президентских выборов, состоявшегося 31 марта, состоялся тайный съезд актива партии БПП – Солидарность Киевской области.

Как отмечают журналисты проекта Гроші, на ковер неожиданно вызвали весь партийный актив БПП Киевщины.

Среди прочих на мероприятие приехал Ярослав Диденко, депутат Киевсовета и куратор столичного строительного бизнеса. Он встречается с Георгием Ясинским - владельцем одного из самых элитных агентств недвижимости Киева.

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Журналисты также заметили на мероприятии известного застройщика Николая Негрича, а также Вадима Столара, которому доверили избирательную компанию президента.

Столичную команду Порошенко собирали, чтобы "дать нагоняй" за плохую работу в первом туре выборов, резюмируют журналисты со ссылкой на данные инсайдеров.

Напомним, ранее СМИ рассказали о закрытой встрече Петра Порошенко с нардепами из БПП.