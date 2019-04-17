Политолог рассказал, как дебаты Зеленского и Порошенко повлияют на результаты выборов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / Коллаж Главреда

Известный политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, оценил вероятность того, что чехарда и катавасия вокруг дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко в канун второго тура выборов президента Украины всерьез добавит кому-нибудь из них голосов.

"Вся история с предвыборными дебатами - это карнавализация украинской политики. Дебаты превратились в политическую технологию. И от такой игры не выиграет ни Порошенко, ни Зеленский. Они останутся с тем, что у них и так сейчас. Если дебаты таки состоятся 19 апреля, они ни на что не повлияют. Те, кто собирались идти голосовать за Зеленского, останутся при своем мнении и проголосуют против Порошенко. Те, кто за Порошенко, даже если Петр Алексеевич проигрывает дебаты, позицию не изменят", - высказался он.

Читайте также"Новые условия команды президента": Зеленский объявил о начале бесплатной раздачи билетов на дебатыПо мнению Золотарева, возня вокруг дебатов может сказаться на результате второго тура выборов президента Украины только в негативном ключе.

"Но эта история с дебатами может негативно сказаться на проценте тех, кто придет на выборы. Процент явки от дискредитации избирательного процесса всегда снижается", - подытожил он.

Напомним, ранее Золотарев оценил, какие перспективы ждут ведущих украинских политиков по итогам первого тура выборов президента, а также спрогнозировал, как изменятся отношения Украины и России при Зеленском-президенте.