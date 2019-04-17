При Зеленском улучшения отношений с Россией не произойдет

Кремль не сможет приниципиально изменить сложившиеся с Киевом отношения / Reuters

После окончания выборов отношение Кремля к Украине кардинально не изменится. Кремль будет прощупывать Зеленского и его команду, но каких-то серьезных изменений в политике Москвы по отношению к нашей стране не предвидится.

В Украине в последние годы страдают такой же поверхностностью суждений о России. Мы должны понимать, что в Кремле много башен. Для российских "ястребов", выгоднее, чтобы президентом Украины остался Порошенко, при котором сохранится ситуация "ни войны, ни мира". Такая ситуация позволяет хорошо зарабатывать на Донбассе, претворять в жизнь мобилизационную повестку с неизменно растущими расходами на армию, флот и военно-промышленный комплекс. Они довольны, их всех это устраивает.

Другие (тот же Сурков) ищут иные варианты – пути к примирению и возможности реинтегрировать Донбасс обратно в Украину, но на своих условиях. Для таких выгоднее другой президент, не Порошенко. Нужно различать "башни Кремля", потому что у них разные видения: для "партии войны" выгоднее Порошенко, а для "голубей" выгоднее победа Зеленского.

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Россияне в 90-е и в 2000-е годы сетовали, что "Кучма был вроде почти наш, но потом превратился едва ли не в украинского националиста". Тогда я россиянам говорил, что они не понимают одного – как только человек с вполне лояльными по отношению к России взглядами садится в президентское кресло в Украине, через день он становится украинским националистом.

Например, львиная доля работы по безвизу и Соглашению об ассоциации с ЕС была проделана при Януковиче, а не Порошенко. Другое дело, что Янукович к 2013 году оказался на немыслимой растяжке и не выдержал шпагата, и впоследствии был вынужден побежать за деньгами в Москву, искать поддержки у Путина. Все это привело к фатальному концу.

Мало кто помнит, но во времена, когда Янукович был губернатором Донецкой области, это был регион, куда не мог попасть российский бизнес, его туда просто не впускали – "Техас должны грабить техасцы". В этом плане донецкие были куда бо́льшими украинскими националистами, чем львовяне. Как раз во Львове российский бизнес тогда присутствовал, а в Донецкую область он зайти не мог. Так было в начале 2000-х годов.

Кто бы сейчас ни был избран президентом Украины, он будет вынужден считаться с общественным мнением. А это мнение таково, что "развернуть оглобли" в противоположную сторону в обозримой перспективе ни у кого не получится. Даже если бы президентом был бы избран, предположим, Бойко.