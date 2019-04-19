"Развернуть оглобли": эксперт спрогнозировал отношения с РФ после президентских выборов

Политика Кремля по отношению к Украине не претерпит изменений / Фокус

После президентских выборов политика Кремля по отношению к Украине не претерпит кардинальных изменений, заявил политолог Андрей Золотарев.

"Кремль будет прощупывать Зеленского и его команду, но каких-то серьезных изменений в политике Кремля по отношению к нашей стране не предвидится", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Эксперт также отметил, что кто бы сейчас ни был избран президентом Украины, он будет вынужден считаться с общественным мнением.

"А это мнение таково, что "развернуть оглобли" в противоположную сторону в обозримой перспективе ни у кого не получится. Даже если бы президентом был бы избран, предположим, Бойко", - добавил Золотарев.

Напомним, ранее Золотарев рассказал, на что готов Порошенко ради президентства.