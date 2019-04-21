"Спасибо СБУ, что держали в тонусе": после экзит полов Зеленский дал первое обещание

Он поблагодарил всех, кто работал в его штабе
Кандидат в президенты Владимир Зеленский выступил с первой после оглашения результатов экзит-полов речью.
Во время прямого включения на странице Зе-Команды в Facebook он поблагодарил всех украинцев за их выбор и дал свое первое обещание.
"Мы сделали это вместе. Спасибо каждому. Не будет никакого пафоса", – сказал он.
Он поблагодарил всех, кто работал в его штабе, включая "Оксану и госпожу Любу, которые убирали за теми, кого перечислил выше", а также правоохранителей "за честную службу", СБУ – "за то, что держали меня в тонусе".
"Я обещаю, что никогда не подведу вас всех", – заявил Зеленский.
Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.
Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 3 июня.