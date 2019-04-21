"Спасибо СБУ, что держали в тонусе": после экзит полов Зеленский дал первое обещание

Зеленский дал первое обещание / Униан

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выступил с первой после оглашения результатов экзит-полов речью.

Во время прямого включения на странице Зе-Команды в Facebook он поблагодарил всех украинцев за их выбор и дал свое первое обещание.

"Мы сделали это вместе. Спасибо каждому. Не будет никакого пафоса", – сказал он.

Он поблагодарил всех, кто работал в его штабе, включая "Оксану и госпожу Любу, которые убирали за теми, кого перечислил выше", а также правоохранителей "за честную службу", СБУ – "за то, что держали меня в тонусе".

"Я обещаю, что никогда не подведу вас всех", – заявил Зеленский.

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.