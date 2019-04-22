Параллельный подсчет голосов: у Зеленского объявили окончательные результаты

Стали известны результаты параллельного подсчета голосов / police.dn.ua

Как рассказал координатор ЗеКоманды Александр Корниенко, по результатам параллельного подсчета голосов штаба Владимира Зеленского, его результаты немного не коррелируются с данными Центральной избирательной комиссии.

"Мы результаты установили еще около 1 часа ночи ... У нас 73,41% (у Зеленского, - ред.), 24,35% (у действующего президента Украины Петра Порошенко, - ред.)", - отметил он.

По его словам, вопросы вызывают результаты подсчета голосов в Черкасской, Закарпатской, Кировоградской и Киевской областях.

"Наибольший процент поддержки Зеленского - в Луганской области", - сообщил он и добавил, что наименьшая поддержка - во Львовской области.

Напомним, возможной датой инаугурации Владимира Зеленского названо 28 мая.