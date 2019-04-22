Параллельный подсчет голосов: у Зеленского объявили окончательные результаты

Вопросы вызывают результаты подсчета голосов в Черкасской, Закарпатской, Кировоградской и Киевской областях.
Как рассказал координатор ЗеКоманды Александр Корниенко, по результатам параллельного подсчета голосов штаба Владимира Зеленского, его результаты немного не коррелируются с данными Центральной избирательной комиссии.
"Мы результаты установили еще около 1 часа ночи ... У нас 73,41% (у Зеленского, - ред.), 24,35% (у действующего президента Украины Петра Порошенко, - ред.)", - отметил он.
По его словам, вопросы вызывают результаты подсчета голосов в Черкасской, Закарпатской, Кировоградской и Киевской областях.
"Наибольший процент поддержки Зеленского - в Луганской области", - сообщил он и добавил, что наименьшая поддержка - во Львовской области.
Напомним, возможной датой инаугурации Владимира Зеленского названо 28 мая.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону — не позднее чем на десятый день со дня голосования.
"Пасха для украинцев — один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков", — пожаловался член ЦИК Евгений Радченко.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.