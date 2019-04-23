"Жалко подонков": в РФ объяснили, как победа Зеленского сокрушила российскую пропаганду

Владимир Зеленский / Reuters

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине нанесла сокрушительный удар по пропаганде РФ, считает известный российский журналист Виктория Ивлева.

"Вчера ещё был Зе, а сегодня, наверное, уже стал ВАЗ. Или нет?

Одно скажу: победа Зеленского, без сомнения, нанесла сокрушительный удар по любимой лживой мантре российских пропагандистов о запрете русского языка в Украине, мантре, ставшей одним из краеугольных камней войны на Донбассе. Про радикальный жидобандеровский антисемитизм уже вапще молчу, это ж ясно, что специально еврея выбрали президентом, чтобы России нагадить.

Что же Кисели, Соловьи и Скабеи, бедные, теперь врать-то будут? Аж жалко стало подонков", — написала Ивлева на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее политолог РФ, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова, комментируя исход президентских выборов, заявила о том, что украинцы завоевали право выбирать лидеров.