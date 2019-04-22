Порошенко рассказал, когда вернется на Банковую

Об этом он заявил во время выступления около администрации.
Пока еще действующий президент Петр Порошенко заявил, что намерен вернуться в администрацию президента Украины, вот только нескоро.
Соответствующее обещание он дал сегодня, 22 апреля, в ходе своего выступления около администрации.
"Совместно мы идем побеждать на парламентские выборы, вернемся на улицу Банковую (где и находится администрация президента — ред.) после следующих президентских выборов", — заявил он.
Читайте также"Петр не отступится": СМИ выяснили, что Порошенко и Тимошенко будут делать в случае проигрыша на выборах 2019Как известно, сегодня утром Администрация президента организовала сбор сторонников Петра Порошенко, которые имеют возможность поблагодарить его за президентские пять лет и попрощаться с ним.
Напомним, во втором туре президентских выборов в Украине Порошенко разгромно проиграл своему визави Владимиру Зеленскому.
Комментируя результаты экзит-полов президент заявил, что признает поражение во втором туре и пообещал поздравить Зеленского по телефону.
Позже победитель выборов рассказал, что президент действительно позвонил ему и сказал, что может рассчитывать на его помощь в любое время.
Ранее у Зеленского объявили окончательные результаты выборов 2019. Вопросы вызывают результаты подсчета голосов в Черкасской, Закарпатской, Кировоградской и Киевской областях.
Напомним, в ЦИКе сообщили, что официальные результаты выборов президента 2019 могут быть объявлены 30 апреля. Из-за праздников процесс подсчета может затянуться.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону — не позднее чем на десятый день со дня голосования.
"Пасха для украинцев — один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков", — пожаловался член ЦИК Евгений Радченко.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.