Порошенко рассказал, когда вернется на Банковую / кадр из трансляции

Пока еще действующий президент Петр Порошенко заявил, что намерен вернуться в администрацию президента Украины, вот только нескоро.

Соответствующее обещание он дал сегодня, 22 апреля, в ходе своего выступления около администрации.

"Совместно мы идем побеждать на парламентские выборы, вернемся на улицу Банковую (где и находится администрация президента — ред.) после следующих президентских выборов", — заявил он.

Читайте также"Петр не отступится": СМИ выяснили, что Порошенко и Тимошенко будут делать в случае проигрыша на выборах 2019Как известно, сегодня утром Администрация президента организовала сбор сторонников Петра Порошенко, которые имеют возможность поблагодарить его за президентские пять лет и попрощаться с ним.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Украине Порошенко разгромно проиграл своему визави Владимиру Зеленскому.

Комментируя результаты экзит-полов президент заявил, что признает поражение во втором туре и пообещал поздравить Зеленского по телефону.

Позже победитель выборов рассказал, что президент действительно позвонил ему и сказал, что может рассчитывать на его помощь в любое время.

Ранее у Зеленского объявили окончательные результаты выборов 2019. Вопросы вызывают результаты подсчета голосов в Черкасской, Закарпатской, Кировоградской и Киевской областях.

Напомним, в ЦИКе сообщили, что официальные результаты выборов президента 2019 могут быть объявлены 30 апреля. Из-за праздников процесс подсчета может затянуться.