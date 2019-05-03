В Украине официально опубликованы итоги президентских выборов-2019

Владимир Зеленский стал победителем президентских выборов / УНИАН

В пятницу, 3 мая, в издании Кабинета министров Украины Урядовый курьер, а также в парламентском издании Голос Украины опубликованы официальные результаты президентских выборов-2019, которые состоялись 21 апреля (второй тур).

По итогам голосования шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов (за него отдали голос 13,5 млн человек), а действующий президент Петр Порошенко — 24,45% (за него проголосовали 4,5 млн).

Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов, во втором туре выборов президента Украины убедительную победу одержал Владимир Зеленский. Он получил 73,22% голосов избирателей, а за его оппонента Петра Порошенко проголосовало 24,45% украинцев.

Ранее Зеленский выдвинул обвинение в адрес Центризбиркома Украины – из-за затягивания объявления результатов второго тура выборов президента Украины 2019.

В ответ Центральная избирательная комиссия заявила о том, что работает в беспрецедентно быстром режиме.

Победителем гонки во втором туре единогласно все экзит полы объявили Владимира Зеленского. Его результат колеблется в пределах от 72,7% до 73,7%. Петр Порошенко соответственно получил от 25,3% до 27,3%. Интересно, что на Западной Украине, где в первом туре Порошенко получил наибольшую поддержку, во втором туре избиратели большинство голосов отдали все же Зеленскому.

Ранее Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.