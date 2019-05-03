В Украине официально опубликованы итоги президентских выборов-2019

По итогам голосования шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.
В пятницу, 3 мая, в издании Кабинета министров Украины Урядовый курьер, а также в парламентском издании Голос Украины опубликованы официальные результаты президентских выборов-2019, которые состоялись 21 апреля (второй тур).
По итогам голосования шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов (за него отдали голос 13,5 млн человек), а действующий президент Петр Порошенко — 24,45% (за него проголосовали 4,5 млн).
Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов, во втором туре выборов президента Украины убедительную победу одержал Владимир Зеленский. Он получил 73,22% голосов избирателей, а за его оппонента Петра Порошенко проголосовало 24,45% украинцев.
Ранее Зеленский выдвинул обвинение в адрес Центризбиркома Украины – из-за затягивания объявления результатов второго тура выборов президента Украины 2019.
В ответ Центральная избирательная комиссия заявила о том, что работает в беспрецедентно быстром режиме.
Победителем гонки во втором туре единогласно все экзит полы объявили Владимира Зеленского. Его результат колеблется в пределах от 72,7% до 73,7%. Петр Порошенко соответственно получил от 25,3% до 27,3%. Интересно, что на Западной Украине, где в первом туре Порошенко получил наибольшую поддержку, во втором туре избиратели большинство голосов отдали все же Зеленскому.
Ранее Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.
По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.