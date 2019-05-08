Кличко-младший вслед за братом собрался в политику и идет на выборы в Раду – источники

Владимир Кличко вслед за братом собрался в политику / klitschko-brothers.com

Сначала появилась информация, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук примет участие в парламентских выборах и вскоре представит свою команду, а теперь источники в окружении мэра Киева заявили, что и Владимир Кличко собрался в политику.

Кличко-младший, брат нынешнего главы Киева, на предстоящих выборах в Раду этой осенью якобы возглавит список УДАРа, пишет Украинская правда.

Окончательно это еще не решено, так как Владимир пока сам не уверен, нужно ли ему это. Свое решение Кличко-младший должен озвучить в июне. Пока же разговоры на эту тему активно ведутся как в окружении УДАРа, так и в "высоких кабинетах" Украины.

Читайте такжеДве причины, почему Зеленскому ни в коем случае нельзя распускать Раду"Володе надо закончить еще много дел и речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные", – сообщил источник.

Напомним, последний раз Владимир Кличко выходил на ринг в апреле 2017 года, когда на Уэмбли проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа.

Как известно, в марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложилаВладимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг. Эти деньги ему обещали за три поединка. При этом обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече. Позже появилась информация, что сумму предложенного гонорара увеличили до 80 миллионов долларов. Официального ответа от Кличко пока не последовало.

Сам Владимир заявлял о том, что может вернуться на ринг исключительно в благотворительных целях.