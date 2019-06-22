В Харькове соратник Порошенко подкупал избирателей лекарствами: полиция приняла меры

В Харькове полиция открыла криминальное дело по факту подкупа избирателей лекарственными препаратами, которые раздавались от имени народного депутата от БПП Александра Грановского.

Как сообщает пресс-служба полиции, нарушителю закона грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

"Неизвестные раздавали харьковчанам коробки с лекарством от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины. Граждане расценивают это как попытку повлиять на избирательный процесс по округу № 169 и заставить людей отдать свой голос за определенного кандидата", - сказано в сообщении правоохранителей.

"Пришло время Управлению полиции в Харьковской области обратить внимание и принять соответствующие меры относительно возможного подкупа избирателей на округе №169 в городе Харькове пока еще народным депутатом Александром Грановским", – написал он и обнародовал фото упаковки с лекарствами.

Напомним, Укрзализныця прописала тендер на закупку масел под Грановского и Пономарева.